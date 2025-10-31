Ο «πιο ακριβός καφές στον κόσμο» πωλείται στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει το ένα φλιτζάνι

Με τιμή σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο Ντουμπάι προσφέρει τον πιο ακριβό καφέ στον κόσμο, σύμφωνα με το AFP, φτιαγμένο από κόκκους Παναμά που πωλούνται σε υψηλή τιμή.

Το Ντουμπάι είναι γνωστό για τις πολυτελείς του επιχειρήσεις, όπως ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο με κλειστό χιονοδρομικό κέντρο, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και ένα τεχνητό νησί γεμάτο με πεντάστερα ξενοδοχεία.

«Νιώσαμε ότι το Ντουμπάι ήταν το ιδανικό μέρος για την επένδυσή μας», δήλωσε ο Serkan Sagsoz, συνιδρυτής του καφέ «Julith».

Βρίσκεται σε μια βιομηχανική γειτονιά που έχει γίνει στέκι για τους λάτρεις του καφέ, το «Julith» σχεδιάζει να σερβίρει «περίπου 400 φλιτζάνια» από το πολύτιμο ρόφημα ξεκινώντας από το Σάββατο, δήλωσε ο Sagsoz στο AFP.

Πόσο κοστίζει ο «πιο ακριβός καφές στον κόσμο»

Στην τιμή των 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), το ρόφημα προσφέρει μια εμπειρία λουλουδιών και φρουτωδών γεύσεων που θυμίζουν τσάι.

«Υπάρχουν λευκές, λουλουδένιες ''νότες'' όπως γιασεμί, γεύσεις εσπεριδοειδών όπως πορτοκάλι και περγαμόντο και μια νότα βερίκοκου και ροδάκινου», δήλωσε ο Sagsoz, ο οποίος προηγουμένως διατηρούσε ένα καφέ στην πατρίδα του, την Τουρκία.

«Είναι σαν μέλι, ντελικάτο και γλυκό», είπε.

Το Ντουμπάι κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο τον περασμένο μήνα, όταν οι Roasters πρόσφεραν ένα για 2.500 ντιράμ.

Το νέο ρεκόρ άφησε άναυδους μερικούς ανθρώπους, αν και οι κάτοικοι είπαν ότι ήταν κάτι συνηθισμένο για την περιοχή λόγω του τρόπου ζωής τους.

«Είναι πολύ σοκαριστικό, αλλά ταυτόχρονα, είναι τόσο... Ντουμπάι», είπε η Ines, η οποία δεν έδωσε το επώνυμό της.

«Για τους πλούσιους ανθρώπους, είναι απλώς μια ακόμη εμπειρία για την οποία μπορούν να καυχηθούν», πρόσθεσε μια άλλη κάτοικος, η Maeva.

Πώς άνοιξε το καφέ «Julith» στο Ντουμπάι

Το καφέ «Julith» αγόρασε τους κόκκους του σε δημοπρασία στον Παναμά μετά από μια σκληρή μάχη που διήρκεσε πολλές ώρες και συγκέντρωσε εκατοντάδες προσφορές.

Ισχυρίστηκε ότι πλήρωσε την υψηλότερη τιμή που είχε καταβληθεί ποτέ για καφέ.

Είκοσι κιλά κόκκων καφέ πουλήθηκαν για περίπου 2,2 εκατομμύρια ντιράμ, ή 600.000 δολάρια, ανέφερε το καφέ «Julith» σε ανακοίνωσή του.

Ασιάτες αγοραστές, λάτρεις του καφέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συλλέκτες κόκκων καφέ έχουν έκτοτε επικοινωνήσει με το καφέ με την ελπίδα να εξασφαλίσουν μερικούς από τους κόκκους «Nido 7 Geisha», οι οποίοι καλλιεργούνται σε μια φυτεία κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού του Παναμά.

Ωστόσο, το καφέ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να μοιραστεί τον «θησαυρό» του, πέρα ​​από μια μικρή ποσότητα που προορίζεται για την άρχουσα οικογένεια του Ντουμπάι.

Με πληροφορίες από AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πώς η αποψίλωση απειλεί τον καφέ - Η νέα παγκόσμια κρίση έρχεται από τη Βραζιλία