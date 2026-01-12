Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο Βατικανό

Ο πάπας Λέων συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Βατικανό με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης.

Η Αγία Εδρα επιβεβαίωσε τη συνάντηση μέσω του ημερήσιου καταλόγου των ραντεβού του ποντίφικα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρωινή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους για το πρόγραμμα της ημέρας, κάτι που τροφοδότησε ερωτήματα για το αν επρόκειτο για προσθήκη της τελευταίας στιγμής ή για επαφή που επιλέχθηκε να κρατηθεί εκτός προαναγγελίας.

Η επαφή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λέων έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, στον απόηχο της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο πάπας κατέκρινε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος ως εργαλείο επίτευξης πολιτικών στόχων και ζήτησε να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη.

Η Ματσάδο είχε αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2024, με απόφαση αρχών που πρόσκεινται στο στρατόπεδο Μαδούρο. Στήριξε υποψήφιο που την αντικατέστησε και τον οποίο η αντιπολίτευση θεωρεί ότι επικράτησε, ωστόσο ο Μαδούρο ανακοίνωσε νίκη. Παρατηρητές έχουν μιλήσει για προβλήματα και ασυνέπειες στα επίσημα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από Reuters