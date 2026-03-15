FT: Η Ευρώπη θα εξετάσει το ενδεχόμενο ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αποστολή «Ασπίδες», η οποία σήμερα αποτελείται από τρία πλοία της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, περιορίζεται κυρίως στην προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούτι στο στενό Bab el-Mandeb, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Η επέκταση της αποστολής στα Στενά του Ορμούζ θα απαιτούσε νέα εντολή, ανέφερε o αξιωματούχος που μίλησε στο μέσο.

Μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ-ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων «φαίνεται πιο πιθανή» από το ενδεχόμενο οι χώρες της ΕΕ να προσεγγίσουν το Ιράν μέσω διμερών επαφών, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ελπίζει η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πλοία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε εχθές σε μια απρόσμενη δήλωση μέσω της πλατφόρμας Truth Social σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την ένταση με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοικτή και ασφαλής.

Στη συνέχεια ανέφερε πως «ελπίζει η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό», θα στείλουν επίσης πλοία στην περιοχή.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η αμερικανική πλευρά έχει «καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν», σημειώνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, για παράδειγμα με τη χρήση drones, την τοποθέτηση ναρκών ή την εκτόξευση πυραύλων μικρού βεληνεκούς κατά μήκος της θαλάσσιας οδού.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής και να πλήττουν ιρανικά σκάφη, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει «ανοιχτή, ασφαλής και ελεύθερη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διατηρήσουν το Στενό ανοιχτό και ασφαλές. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, ανεξάρτητα από το πόσο βαριά έχουν ηττηθεί. Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε το Στενό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε το Στενό του Ορμούζ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ!»