ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ο ιστότοπος Semafor μετέδωσε νωρίτερα, ότι το Ισραήλ επικοινώνησε με τις ΗΠΑ για να αναφέρει την έλλειψη εξοπλισμού

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΡΑΗΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία από μία εκ των αλλεπάλληλων επιθέσεων στη Μέση Ανατολή / EPA
0

Το Ισραήλ απαντά στις αναφορές για «σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων».

Επικαλούμενος πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ιστότοπος Semafor μετέδωσε νωρίτερα, ότι το Ισραήλ επικοινώνησε με τις ΗΠΑ για να αναφέρει την έλλειψη εξοπλισμού.

Ωστόσο, πηγή ισραηλινού στρατού απέρριψε σήμερα πως υπάρχει «έλλειψη εξοπλισμών αναχαίτισης» πυραύλων στο Ισραήλ.

«Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης», που είναι αναγκαίος στην αεράμυνα της χώρας, σύμφωνα με την πηγή, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για μια εξάντληση των αποθεμάτων συστημάτων αναχαίτισης.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας», συμπλήρωσε.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε, ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς παραμένουν «χιλιάδες στόχοι», δήλωσε την Κυριακή στο CNN εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

«Έχουμε μπροστά μας χιλιάδες στόχους», ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Effie Defrin. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα (Passover), περίπου σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πέρα από αυτό».

IDF: Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα επιδρομών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν

Σύμφωνα με τις IDF, από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με στόχο την αποδόμηση υποδομών και την εξουδετέρωση στελεχών των μονάδων πυρός, άμυνας και παραγωγής.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη πλήξει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου.

Ο Defrin δήλωσε στο CNN ότι οι IDF «δεν λειτουργούν με χρονόμετρο ή αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 