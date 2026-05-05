O Τραμπ κατηγορεί τον Πάπα Λέοντα ότι «θέτει σε κίνδυνο καθολικούς» με τη στάση του για το Ιράν

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα στο Βατικανό

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα, κατηγορώντας τον ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς», υποστηρίζοντας πως ο ποντίφικας «θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Οι δηλώσεις έρχονται δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Πάπα στο Βατικανό, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που έχει δημιουργηθεί μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ προς τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πάπας «προτιμά να λέει πως είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι καθόλου καλό». «Νομίζω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πάπας Λέων δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι υποστηρίζει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Έχει, ωστόσο, επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο κατά της χώρας, καθώς και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καλώντας σε κατάπαυση του πυρός και διάλογο.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπερτς, δήλωσε ότι αναμένει μια «ειλικρινή» συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Πάπα στο Αποστολικό Παλάτι. Όπως ανέφερε, οι διαφωνίες μεταξύ κρατών είναι αναμενόμενες, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν «μέσα από αδελφοσύνη και ουσιαστικό διάλογο».

Ο Μπερτς απέρριψε την εκτίμηση ότι υπάρχει βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ–Βατικανού, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο αποσκοπεί στο να κατανοήσει καλύτερα κάθε πλευρά τη θέση της άλλης και να συζητηθούν πιθανές διαφορές.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της παποσύνης του Λέοντα και ακολουθεί προηγούμενη δημόσια επίθεση του Τραμπ τον Απρίλιο, όταν είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «αδύναμο» και είχε αμφισβητήσει το έργο του.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
Διεθνή / Τι γνωρίζουμε για την επιχείρηση «Project Freedom» του Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή μέσω της πρωτοβουλίας «Project Freedom», την ώρα που η ένταση με το Ιράν κλιμακώνεται και η απειλή ευρύτερης σύρραξης παραμένει ανοιχτή
Διεθνή / Met Gala 2026: Μήνυμα για μποϊκοτάζ της φετινής εκδήλωσης προβάλλεται στο ρετιρέ του Τζεφ Μπέζος στο Μανχάταν

Προβολές διαμαρτυρίας και συνθήματα κατά του Τζεφ Μπέζος και της Amazon φώτισαν το πολυτελές του ρετιρέ και εμβληματικά κτίρια του Μανχάταν, στο πλαίσιο καμπάνιας ακτιβιστικής ομάδας που καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία και ζητά μποϊκοτάζ του Met Gala
