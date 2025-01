Ο Πάπας Φραγκίσκος διορίζει Ιταλίδα μοναχή ως την πρώτη γυναίκα «υπουργό» στο Βατικανό

Την πρώτη γυναίκα «υπουργό» στο Βατικανό διόρισε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Πρόκειται για την Ιταλίδα μοναχή αδελφή Σιμόνα Μπραμπίλα, 59 ετών, που θα ηγείται στο εξής της Διεύθυνσης του Βατικανού για Ινστιτούτα Αφιερωμένης Ζωής και Κοινωνίες Αποστολικής Ζωής, δηλαδή του γραφείου που επιβλέπει τα καθολικά θρησκευτικά τάγματα του κόσμου.

Με τον διορισμό της αντικαθιστά τον καρδινάλιο Joao Braz de Aviz, έναν Βραζιλιάνο ιεράρχη που ηγείτο του γραφείου από το 2011. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει ανυψώσει τις γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους στο Βατικανό καθ' όλη τη διάρκεια της 11χρονης παπικής του θητείας, ονομάζοντας μια σειρά γυναικών σε δεύτερες θέσεις σε διάφορα γραφεία, που λειτουργούν ως υπουργεία στο παπικό κράτος.

#PopeFrancis, for the first time, names a woman as prefect of a Vatican dicastery. Consolata Missionary Sister Simona Brambilla is the new prefect of the Dicastery for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life. pic.twitter.com/Vd4tkiNy5o