Ο Πάπας Φραγκίσκος στην αυτοβιογραφία του: «Ήμουν στόχος βομβιστών αυτοκτονίας στο Ιράκ το 2021»

Ο Πάπας Φραγκίσκος έκλεισε τα 88 του χρόνια σήμερα, Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου και το γιόρτασε αποκαλύπτοντας ότι παραλίγο να πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στο Ιράκ, που πιθανότατα θα του είχε στοιχίσει την ζωή.

Όπως εξομολογείται στην επερχόμενη βιογραφία του, όταν επισκέφτηκε την Ασιατική χώρα έμαθε ότι είχε γίνει στόχος βομβιστών αυτοκτονίας, οι οποίοι τελικά έχασαν την ζωή τους πριν πραγματοποιήσουν την τρομοκρατική ενέργεια.

Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera δημοσίευσε την Τρίτη αποσπάσματα του βιβλίου, με τίτλο «Ελπίδα: Η αυτοβιογραφία», το οποίο γράφτηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο σε συνεργασία με τον Ιταλό συγγραφέα Κάρλο Μούσο και κυκλοφορεί σε περισσότερες από 80 χώρες τον επόμενο μήνα.

Στα αποσπάσματα, ο Ποντίφικας ανακαλεί το ιστορικό ταξίδι του στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2021, την πρώτη επίσκεψη Πάπα στην ιστορία της χώρας. Τότε, η πανδημία του COVID-19 ακόμη ήταν σε έξαρση και οι ανησυχίες για την ασφάλεια ήταν μεγάλες, ειδικά στην πόλη Μοσούλη. Η κατεστραμμένη βόρεια πόλη ήταν το αρχηγείο των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, η δράση των οποίων είχε οδηγήσει στη φυγή πολλών χριστιανών από την περιοχή.

Σύμφωνα με το βιβλίο, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την ιρακινή αστυνομία αμέσως μόλις ο Φραγκίσκος έφτασε στη Βαγδάτη ότι μια γυναίκα που φορούσε εκρηκτικά κατευθυνόταν προς την Μοσούλη και σχεδίαζε να ανατιναχθεί κατά τη διάρκεια της παπικής επίσκεψης.

"Hope", Pope Francis' autobiography, which the pope apparently planned to have released only after his death, will be released in January. The Holy Year 2025 and its focus on hope led the pope to permit the early release of the book. @CatholicNewsSvc https://t.co/78J1FvEXUi pic.twitter.com/f2UOqGtfee