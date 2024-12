Πάπας Φραγκίσκος: Επεισόδιο με ακτιβίστρια που προσπάθησε να ορμήσει στο αυτοκίνητο του

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της αυτοκινητοπομπής στην οποία επέβαινε ο πάπας Φραγκίσκος.

Ο πάπας Φραγκίσκος το απόγευμα της Κυριακής, βρισκόταν στην πλατεία Πιάτσα ντι Σπάνια της Ρώμης, προκειμένου να αποθέσει λουλούδια στο άγαλμα της Παναγίας, κατά τη σημερινή καθολική γιορτή της αμώμου συλλήψεως της Παρθένου.

Ωστόσο στη συνέχεια, μία Ισπανίδα ακτιβίστρια προσπάθησε και να πλησιάσει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Ποντίφικας, προκαλώντας αναστάτωση. Η ακτιβίστρια σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαδήλωσε σήμερα το απόγευμα κατά των ταυρομαχιών στην ίδια πλατεία που βρίσκονταν και ο πάπας Φραγκίσκος.

BREAKING: Four PETA supporters just arrested after throwing themselves in front of Pope Francis’ vehicle as they begged for His Holiness to cut the Church’s ties to bullfighting ‼️ pic.twitter.com/dvmzaHRUKf