O Όρμπαν διοργανώνει νέα «εθνική ψηφοφορία» μέσω του Facebook

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία ξεκίνησε μια «εθνική διαβούλευση» μέσω social media με στόχο την «προστασία του έθνους» από ορισμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στη νέα εκστρατεία «εθνικής» ψηφοφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας» απέναντι στις θέσεις της ΕΕ, θέτει στους πολίτες μια σειρά από ερωτήματα. «ΟΙ Βρυξέλλες θέλουν να εγκαθιδρύσουν γκέτο μεταναστών στην Ουγγαρία. Τι πιστεύετε;», είναι η μία από τις 11 ερωτήσεις που έχουν αναρτηθεί στην σελίδα της ουγγρικής κυβέρνησης στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν συνηθίζει να χρησιμοποιεί αυτήν την χωρίς νομικές συνέπειες μέθοδο από το 2015 για να νομιμοποιεί τις αντιευρωπαϊκές του απόψεις. Την περασμένη εβδομάδα εξήγησε ότι ελπίζει πως θα λάβει έγκριση για την πολιτική του ώστε «να κρατήσει γερά» στην μάχη του στις Βρυξέλλες.

Εκτός της μεταναστευτικής πολιτικής, η «διαβούλευση» αφορά το θέμα του πολέμου στην γειτονική Ουκρανία, με την οποία η Ουγγαρία διατηρεί τεταμένες σχέσεις.

Μερικά από τα θέματα που θέτει η ουγγρική κυβέρνηση προς συζήτηση είναι:

-«Οι Βρυξέλλες θέλουν να δώσουν επιπλέον χρήματα και όπλα στην Ουκρανία»...,

-«οι Βρυξέλλες θέλουν η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση»

Κι ο ουγγρικός πληθυσμός καλείται να καταθέσει την «γνώμη» του για τα θέματα αυτά.

Αν και μέλος του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία αρνείται κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και επιμένει να διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο. Έχει προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αρνητική της στάση απέναντι στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Σχετικά με το εμπάργκο στις εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών -το οποίο η Βουδαπέστη αρνείται να άρει παρά την αντίθετη θέση των Βρυξελλών- οι «ψηφοφόροι» έχουν την επιλογή ανάμεσα στην «υποστήριξη με όλα τα μέσα των Ούγγρων αγροτών» ή «το άνοιγμα της αγοράς στα γενετικά τροποποιημένα ουκρανικά σιτηρά».

The strategy of #Brussels regarding the #RussiaUkraineWar was simple: Ukraine will win on the frontline and the Russians will lose. It’s time to face the music: the frontline has frozen and this strategy has failed. We need a plan B. But most importantly, we need a #ceasefire and… pic.twitter.com/5EhSCo3gOz