Η Ευρώπη άνοιξε κέντρο για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων σε F-16

Ευρωπαϊκό κέντρο για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στον χειρισμό πολεμικών αεροσκαφών F-16 εγκαινιάστηκε επίσημα σήμερα στη Ρουμανία.

«Το κέντρο θα είναι ένας διεθνής κόμβος για την εκπαίδευση πιλότων F-16 και θα διευκολύνει την αυξημένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων», ανέφερε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Ρουμάνο υπουργό Άμυνας Angel Tîlvăr και την Ολλανδό ομόλογό του Kajsa Ollongren σε αεροπορική βάση ανατολικά του Βουκουρεστίου.

Το Κίεβο υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι χρειάζεται μαχητικά αεροσκάφη για να σημειώσει σημαντική στρατιωτική πρόοδο έναντι της Ρωσίας, στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία από το Φεβρουάριο του 2022. Η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν ανακοινώσει ότι είναι πρόθυμες να παράσχουν αμερικανικά F-16 στο Κίεβο. Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Troels Lund Poulsen δήλωσε τον Οκτώβριο ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα σταλούν μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Το Βέλγιο δεσμεύτηκε να παραδώσει τα μαχητικά μέχρι το 2025, εφόσον συμφωνήσει η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές του επόμενου έτους.

Την περασμένη εβδομάδα, πέντε ολλανδικά F-16 έφτασαν στο κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία. Συνολικά, η ολλανδική κυβέρνηση θα διαθέσει 12 - 18 αεροσκάφη για εκπαίδευση. «Το εκπαιδευτικό κέντρο στη Ρουμανία θα χρησιμοποιήσει πρώτα τα αεροσκάφη για να παράσχει ένα μάθημα επανεκπαίδευσης για τους μισθωμένους εκπαιδευτές των F-16, και στη συνέχεια θα παράσχει εκπαίδευση στους Ρουμάνους και Ουκρανούς πιλότους. Τα αεροσκάφη θα πετούν μόνο στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε η ολλανδική κυβέρνηση.

