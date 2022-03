Ο Μπεν Άφλεκ πήγε με τον γιο του και την κόρη της Τζένιφερ Λόπεζ στα iHeartRadio Music Awards

Ο Μπεν Άφλεκ βρέθηκε στην απονομή των iHeartRadio Music Awards για να στηρίξει την Τζένιφερ Λόπεζ, που βραβεύτηκε με το φετινό Icon Award, συνοδευόμενος από την κόρη της και τον γιο του- την 14χρονη Emme και τον 10χρονο Samuel.

Όταν η 52χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, η ευχαριστήρια ομιλία της διακόπηκε αρκετές φορές από το κοινό που ζητωκραύγαζε, ανάμεσά τους και ο 49χρονος σύντροφός της, ο οποίος δεν σταματούσε να την χειροκροτεί.

Ο Samuel με την Emme κάθονταν δίπλα του, χειροκροτώντας επίσης την Τζένιφερ Λόπεζ. Την τρυφερή στιγμή των τριών τους δημοσίευσε το iHeartRadio στο Twitter, γράφοντας: «Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε για να στηρίξει την Τζένιφερ Λόπεζ».

