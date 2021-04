Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επί Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Πομπέο, προσλήφθηκε από το Fox News, είναι πλέον «συνεργάτης» του, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά μεγάλο μέρος του συντηρητικού ακροατηρίου στις ΗΠΑ.

«Έχω την πρόθεση να δίνω στους τηλεθεατές μια ειλικρινή και άμεση ματιά στη γεωπολιτική, στις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτικές (σ.σ. που συνοψίζει η φράση) ‘Πρώτα η Αμερική’, που επέτρεψαν να χαραχθεί ο δρόμος προς την ευημερία και την ασφάλεια χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Πομπέο.

In this new role at @FoxNews, I intend to give viewers a candid, no-nonsense look at geopolitics, international relations and the America First policies that helped chart the course for American prosperity and security.https://t.co/pZf9dFVXj6