«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία» λέει δημοσιογράφος που έχασε τη γυναίκα και τα παιδιά του στη Γάζα

Ένας από τους πιο γνωστούς Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, ο Wael Al-Dahdouh, επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Γάζα, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα «αντιμετωπίζει με αδιαφορία» τον λαό της Γάζας, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία.

Ο Al-Dahdouh έχασε τη σύζυγό του Άμνα, τον 15χρονο γιο του Μαχμούντ και την επτάχρονη κόρη του Σαμ σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση τον Οκτώβριο του 2023, στο Νουσεϊράτ, όπου είχαν βρει καταφύγιο. Στο ίδιο χτύπημα σκοτώθηκε και το εγγόνι του, Άνταμ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, ο μεγαλύτερος γιος του, Χάμζα –επίσης δημοσιογράφος– σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη νότια Γάζα.

Τα πλάνα είχαν καταγράψει τον δημοσιογράφο γονατισμένο δίπλα στον νεκρό γιο του Μαχμούντ, που ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του, και λίγο αργότερα να κρατά τυλιγμένη με σάβανο τη μικρή του κόρη.

«Γιατί να χάσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου;»

Μιλώντας στη δημοσιογράφο του Sky News Leah Boleto, ο Al-Dahdouh είπε: «Γιατί να χάσω τη γυναίκα μου, τη σύντροφο και φίλη μιας ζωής, τον γιο μου, την κόρη μου; Ο ένας γιος μου ετοιμαζόταν να γίνει δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος γιος μου, ο Χάμζα, ήταν ήδη συνάδελφός μου».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία… ακόμη και η κάλυψη από συναδέλφους στο εξωτερικό».

Και διερωτήθηκε: «Γιατί μας αντιμετωπίζουν με τέτοια αδιαφορία; Είναι λόγω του χρώματος του δέρματός μας; Ή του χρώματος των ματιών μας; Δεν είμαστε όλοι ίσοι;»

Κριτική στη δημοσιογραφική κάλυψη

Ο Al-Dahdouh κατηγόρησε τα διεθνή μέσα ότι δεν τήρησαν τα βασικά πρότυπα της δημοσιογραφίας: «Δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν τόσο αντικειμενικά όσο περιμέναμε. Η έλλειψη τήρησης των κανόνων και των προτύπων της δημοσιογραφίας ήταν μερικές φορές πιο επώδυνη ακόμη κι από τους πυραύλους και τις σφαίρες».

Κατήγγειλε επίσης ότι το Ισραήλ προσπαθεί να «απομονώσει τη Γάζα» απαγορεύοντας την είσοδο διεθνών μέσων, αφήνοντας τους τοπικούς δημοσιογράφους να νιώθουν «ότι έχουν αφεθεί μόνοι».

«Χωρίς τους ντόπιους δημοσιογράφους, κανείς δεν θα είχε μάθει για τη γενοκτονία και τις τραγωδίες που εκτυλίσσονται», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι οι φρικαλεότητες που βιώνει η Γάζα δεν είναι μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο:

«Αν δεν γίνει τίποτα, αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα θα ενθαρρύνουν κι άλλους αλλού να κάνουν το ίδιο και μια μέρα η φωτιά θα φτάσει στα σπίτια σας. Τότε ίσως να είναι πολύ αργά».

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι δεν στοχοποιεί αμάχους ή δημοσιογράφους.