ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία» λέει δημοσιογράφος που έχασε τη γυναίκα και τα παιδιά του στη Γάζα

Ο Wael Al-Dahdouh μίλησε στο Sky News, καταγγέλλοντας γενοκτονία και ασκώντας κριτική στην κάλυψη των διεθνών ΜΜΕ για τον πόλεμο στη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία» λέει δημοσιογράφος που έχασε τη γυναίκα και τα παιδιά του στη Γάζα Facebook Twitter
Wael Al-Dahdouh/ Φωτ.: Facebook
0

Ένας από τους πιο γνωστούς Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, ο Wael Al-Dahdouh, επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Γάζα, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα «αντιμετωπίζει με αδιαφορία» τον λαό της Γάζας, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία.

Ο Al-Dahdouh έχασε τη σύζυγό του Άμνα, τον 15χρονο γιο του Μαχμούντ και την επτάχρονη κόρη του Σαμ σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση τον Οκτώβριο του 2023, στο Νουσεϊράτ, όπου είχαν βρει καταφύγιο. Στο ίδιο χτύπημα σκοτώθηκε και το εγγόνι του, Άνταμ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, ο μεγαλύτερος γιος του, Χάμζα –επίσης δημοσιογράφος– σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη νότια Γάζα.

Τα πλάνα είχαν καταγράψει τον δημοσιογράφο γονατισμένο δίπλα στον νεκρό γιο του Μαχμούντ, που ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του, και λίγο αργότερα να κρατά τυλιγμένη με σάβανο τη μικρή του κόρη.

«Γιατί να χάσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου;»

Μιλώντας στη δημοσιογράφο του Sky News Leah Boleto, ο Al-Dahdouh είπε: «Γιατί να χάσω τη γυναίκα μου, τη σύντροφο και φίλη μιας ζωής, τον γιο μου, την κόρη μου; Ο ένας γιος μου ετοιμαζόταν να γίνει δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος γιος μου, ο Χάμζα, ήταν ήδη συνάδελφός μου».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία… ακόμη και η κάλυψη από συναδέλφους στο εξωτερικό».

Και διερωτήθηκε: «Γιατί μας αντιμετωπίζουν με τέτοια αδιαφορία; Είναι λόγω του χρώματος του δέρματός μας; Ή του χρώματος των ματιών μας; Δεν είμαστε όλοι ίσοι;»

Κριτική στη δημοσιογραφική κάλυψη

Ο Al-Dahdouh κατηγόρησε τα διεθνή μέσα ότι δεν τήρησαν τα βασικά πρότυπα της δημοσιογραφίας: «Δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν τόσο αντικειμενικά όσο περιμέναμε. Η έλλειψη τήρησης των κανόνων και των προτύπων της δημοσιογραφίας ήταν μερικές φορές πιο επώδυνη ακόμη κι από τους πυραύλους και τις σφαίρες».

Κατήγγειλε επίσης ότι το Ισραήλ προσπαθεί να «απομονώσει τη Γάζα» απαγορεύοντας την είσοδο διεθνών μέσων, αφήνοντας τους τοπικούς δημοσιογράφους να νιώθουν «ότι έχουν αφεθεί μόνοι».

«Χωρίς τους ντόπιους δημοσιογράφους, κανείς δεν θα είχε μάθει για τη γενοκτονία και τις τραγωδίες που εκτυλίσσονται», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι οι φρικαλεότητες που βιώνει η Γάζα δεν είναι μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο:

«Αν δεν γίνει τίποτα, αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα θα ενθαρρύνουν κι άλλους αλλού να κάνουν το ίδιο και μια μέρα η φωτιά θα φτάσει στα σπίτια σας. Τότε ίσως να είναι πολύ αργά».

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι δεν στοχοποιεί αμάχους ή δημοσιογράφους.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Διεθνή / Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα

Διεθνή / Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας: «Ο σπουδαίος, και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός» - Aνακοίνωσε ότι όλες οι σημαίες στις ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες έως την Κυριακή, προς τιμήν του.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Διεθνή / Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Αποκαλυπτικά έγγραφα δείχνουν ότι ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, παρείχε μυστικές πολιτικές συμβουλές στον Μπόρις Τζόνσον κατά την πρωθυπουργία του, εγείροντας ερωτήματα για την ανεξαρτησία του και την εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης στην πολιτική
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Διεθνή / Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα»

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ αποκαλύπτει γιατί δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την αποφοίτηση της κόρης της, τις απειλές του Τραμπ να της αφαιρέσει την ιθαγένεια και τις δηλώσεις του για «απειλή της ανθρωπότητας»
LIFO NEWSROOM
Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Διεθνή / Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Η αθλήτρια βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και είδε να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια και να πετάνε γκαζάκια
LIFO NEWSROOM
Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Διεθνή / Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Πάνω από 200 συλλήψεις στο Παρίσι, φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι και σιδηρόδρομοι, καθώς οι πολίτες ξεσηκώνονται κατά του Μακρόν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Διεθνή / Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Ο Κιλιτσντάρογλου ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του CHP μετά την κρίση με τις εκλογές του 2023, ενώ η νυν διοίκηση και τα ΜΜΕ προκαλούν ένταση και αναστάτωση ενόψει της ακρόασης στις 15 Σεπτεμβρίου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 