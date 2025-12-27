Η Πολωνία προετοιμάζει αμυντικά έργα κατά των drones εν μέσω της ρωσικής απειλής

Η Πολωνία σχεδιάζει να ολοκληρώσει μια νέα σειρά αμυντικών έργων κατά των drones κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της εντός δύο ετών, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μαζική εισβολή μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίτερα φέτος.

«Αναμένουμε να έχουμε τις πρώτες δυνατότητες του συστήματος σε περίπου έξι μήνες, ίσως και νωρίτερα. Και το πλήρες σύστημα θα χρειαστεί 24 μήνες για να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Cezary Tomczyk, σε συνέντευξή του στη Guardian στη Βαρσοβία.

Ο Tomczyk δήλωσε ότι τα νέα συστήματα αεροπορικής άμυνας θα ενσωματωθούν σε μια παλαιότερη γραμμή προστασίας που κατασκευάστηκε πριν από μια δεκαετία. Ανέφερε ότι θα περιλαμβάνονται διαφορετικά επίπεδα άμυνας, όπως πολυβόλα, κανόνια, πυραύλους και συστήματα παρεμβολής drone.

«Μερικά από αυτά προορίζονται για χρήση μόνο σε ακραίες περιπτώσεις ή σε συνθήκες πολέμου. Για παράδειγμα, αυτά τα πολυβόλα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε καιρό ειρήνης», είπε.

Άμυνα κατά των drones στην Πολωνία

Περισσότερα από δώδεκα ύποπτα ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών και σε ζημιές σε κτίρια στο έδαφος, καθώς τα drones καταρρίφθηκαν. Ο υπουργός Εξωτερικών, Radosław Sikorski, δήλωσε τότε ότι οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν drones που δεν μετέφεραν πυρομαχικά, ήταν μια προσπάθεια της Ρωσίας «να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο».

Έκτοτε, η Πολωνία έχει επικαιροποιήσει τα σχέδια που ήδη εκπονούσε για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της. Αν και κανένα σύστημα κατά των drones δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματικό ενάντια στο είδος της συστηματικής και μαζικής επίθεσης που έχει υποστεί η Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μήκος της ανατολικής πλευράς προσπαθούν να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για να ανταποκριθούν στη νέα απειλή. Ο Tomczyk δήλωσε ότι το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικών δανείων SAFE (Security Action for Europe), καθώς και με ορισμένες συνεισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων ετών πλήρους πολέμου στην Ουκρανία, η Πολωνία έχει τεθεί όλο και περισσότερο σε κατάσταση πολέμου, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις σαμποτάζ και εμπρησμών που οι πολωνικές υπηρεσίες συνδέουν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η χώρα έχει σχέδια να εκπαιδεύσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε δεξιότητες επιβίωσης, ενώ άλλοι παρακολουθούν εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση.

Εκτός από το τείχος κατά των drones, η Πολωνία προχωρά επίσης σε οχυρώσεις κατά μήκος των χερσαίων συνόρων της γνωστές ως «Ανατολική Ασπίδα», με στόχο την αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής. Ο Tomczyk δήλωσε ότι θα κατασκευαστούν ειδικοί κόμβοι logistics σε κάθε συνοριακό δήμο, όπου θα αποθηκεύεται εξοπλισμός για την παρεμπόδιση της διέλευσης των συνόρων, έτοιμος να αναπτυχθεί σε λίγες ώρες.

Σαμποτάζ στο μέλλον της πολεμικής τακτικής της Ρωσίας

«Η αλήθεια είναι ότι, όσο η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της και πολεμά τη Ρωσία, η Ευρώπη δεν διατρέχει κίνδυνο πολέμου με την παραδοσιακή, αυστηρή έννοια του όρου. Αντίθετα, θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και πράξεις σαμποτάζ», δήλωσε ο Tomczyk. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, αν η Δύση επιτρέψει στη Ρωσία να νικήσει στην Ουκρανία, δεν θα αργήσει να έρθει η στιγμή που το Κρεμλίνο θα στρέψει το βλέμμα του προς την Ευρώπη.

Η Πολωνία έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 4,7% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω των συνεχιζόμενων φόβων για τις υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και τις πιθανές στρατιωτικές απειλές για τη χώρα.

«Σήμερα, η Ουκρανία δαπανά περίπου το 40% του ΑΕΠ της για τον πόλεμο, και όποιος αναρωτιέται ποιο ποσοστό πρέπει να αφιερώσουμε στο στρατό θα πρέπει να αναρωτηθεί αν είναι καλύτερο να αυξήσουμε τις δαπάνες από, ας πούμε, 2% σε 3 ή 3,5%, ή να τις αφήσουμε να αυξηθούν από 2% σε 40% αργότερα», δήλωσε ο Tomczyk.

«Αυτές οι κατακτήσεις λειτουργούν κυρίως ως πολιτικό εργαλείο για τη διατήρηση της εξουσίας: ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ιστορία της Ρωσίας. Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι είναι ισχυρή, ότι διαθέτει έναν ισχυρό στρατό, ότι κανείς δεν πρέπει να τολμήσει να την αμφισβητήσει. Υπό αυτή την έννοια, ένας εξωτερικός πόλεμος γίνεται ένα εσωτερικό εργαλείο στη Ρωσία», τόνισε.

Με πληροφορίες από Guardian

