Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στη Γάζα μέσα σε 24 ώρες, ανάμεσά τους 12 που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ παράλληλα συνέχισε να καλεί τον πληθυσμό της Πόλης της Γάζας να εκκενώσει την πόλη ενόψει μεγάλης χερσαίας επιχείρησης.

Οι ανακοινώσεις για την εκκένωση συνοδεύτηκαν από εντατικούς βομβαρδισμούς, με τον ισραηλινό στρατό να δημοσιοποιεί βίντεο από την κατεδάφιση πολυώροφων κτιρίων. Ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, Αβιχάι Αντραέ, απηύθυνε μήνυμα προς τους κατοίκους: «Για τη δική σας ασφάλεια, πάρτε τον χρόνο να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας», αναρτώντας πλάνα από μαζική φυγή αμάχων.

Εδώ και εβδομάδες, το Ισραήλ καλεί περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους της πόλης να μετακινηθούν στη ζώνη αλ-Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική». Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι μόλις 50.000 άνθρωποι είχαν φύγει πριν από την επίσημη εντολή της Τρίτης. Πολλοί δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις ότι η αλ-Μαουάσι είναι ασφαλής, αφού η περιοχή έχει χτυπηθεί επανειλημμένα από ισραηλινές επιδρομές και ήδη φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους σε πρόχειρους καταυλισμούς.

«Δεν υπάρχει ασφαλής ζώνη στη Γάζα. Ο κίνδυνος είναι παντού», είπε στο Associated Press ο Φάουζι Μουφτάχ, την ώρα που έβλεπε συμπολίτες του να εγκαταλείπουν την πόλη.

🔈The IDF has begun an effort to warn the civilian population in Gaza City.



The IDF is employing a variety of operational tools including:



▪️ Distribution of voice messages

▪️ Dropping of leaflets

▪️ Sending text messages

▪️ Conducting phone calls

All with the goal of… pic.twitter.com/FxH8pLvPXV — Israel Defense Forces (@IDF) September 10, 2025

Ταυτόχρονα, οι βομβαρδισμοί σε πολυκατοικίες εντός της Πόλης της Γάζας έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στα κτίρια αυτά στεγάζονταν υποδομές της Χαμάς. Κάτοικοι αναφέρουν ότι δόθηκε προειδοποίηση μόλις 20 λεπτών πριν την καταστροφή τους, αφήνοντας πολλούς άστεγους και προσθέτοντας πίεση να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την εντολή εκκένωσης χαρακτηρίζοντάς την «σκληρή και παράνομη» και σημειώνοντας ότι επιδεινώνει τις συνθήκες «γενοκτονικού χαρακτήρα» που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι. «Η μαζική εκτόπιση των κατοίκων της Πόλης της Γάζας εντείνει τα δεινά των αμάχων», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια Χέμπα Μοράγεφ.

Γάζα: Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει

Η Πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, που αποδίδεται κυρίως στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ. Οργανώσεις προειδοποιούν ότι η απομόνωση της πόλης, σε συνδυασμό με το νέο κύμα εκτοπισμού, θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η αλ-Μαουάσι, η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ «ασφαλής ζώνη», είναι ήδη υπερκορεσμένη, φιλοξενώντας εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους σε σκηνές και πρόχειρους καταυλισμούς, και δεν μπορεί να δεχθεί ένα εκατομμύριο ακόμη ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου.

Η διεθνής κατακραυγή για την πρόθεση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο και να καταλάβει την Πόλη της Γάζας εντείνεται. Η πρωτοφανής επιχείρηση εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη, την οποία οι περισσότερες χώρες χαρακτήρισαν παραβίαση της κυριαρχίας, επιδείνωσε περαιτέρω την απομόνωση της χώρας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε την Τετάρτη στο Στρασβούργο για την επιβολή κυρώσεων και την αναστολή μέρους του εμπορίου με το Ισραήλ. «Η πείνα που προκαλείται από τον άνθρωπο δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί όπλο πολέμου. Για χάρη των παιδιών, για χάρη της ανθρωπότητας, αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ίδια τόνισε ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο των συναλλαγών του.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γιδεόν Σαάρ, απέρριψε τις δηλώσεις της, λέγοντας ότι μια τέτοια στάση θα ενθαρρύνει τη Χαμάς. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα στηρίξουν την πρόταση, αφού χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία έχουν μπλοκάρει ανάλογες πρωτοβουλίες στο παρελθόν.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπερνά τις 64.600 από την έναρξη του πολέμου πριν από 23 μήνες, ενώ χιλιάδες ακόμη θεωρούνται αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Guardian