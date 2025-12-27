ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιαπωνία: Δύο νεκροί σε καραμπόλα με τουλάχιστον 50 οχήματα - Δεκάδες τραυματίες

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις

The LiFO team
Φωτ: Χ
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα με τουλάχιστον 50 οχήματα σε αυτοκινητόδρομο της κεντρικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις. Νεκρή είναι μια 77χρονη από το Τόκιο, ενώ δεύτερο θύμα εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού σε φορτηγό που είχε καεί ολοσχερώς. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και 21 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Την ώρα του δυστυχήματος ίσχυε προειδοποίηση για έντονη χιονόπτωση. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο παγετός έκανε ολισθηρό το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να χάσουν πρόσφυση.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kan-etsu, στην περιοχή Μινακάμι της περιφέρειας Γκούνμα, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, γύρω στις 19.30 τοπική ώρα στις 26 Δεκεμβρίου. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου επτάμισι ώρες.

Μετά το συμβάν, τμήμα του δρόμου έκλεισε, ενώ δεκάδες οχήματα –πολλά από αυτά καμένα και παραμορφωμένα– παρέμειναν ακινητοποιημένα στη λωρίδα εξόδου. Οι εργασίες απομάκρυνσής τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα περιέγραψε σε τοπικά μέσα ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη από το πίσω μέρος της καραμπόλας και είδε φωτιά να εξαπλώνεται σταδιακά σε άλλα οχήματα. Όπως είπε, μεταφέρθηκε σε κοντινό σταθμό διοδίων μαζί με περίπου 50 ακόμη άτομα και πέρασαν τη νύχτα εκεί.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο ανέφερε ότι θα χρειαστούν έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν το οδόστρωμα υπέστη ζημιές από τη φωτιά και κάλεσε τους οδηγούς να αποφύγουν τη χρήση του δρόμου.

Με πληροφορίες από BBC

