Τι πρέπει να κάνετε όταν σχεδιάζετε τους στόχους σας για τη νέα χρονιά

Μετά την αλλαγή της χρονιάς διαφημίσεις για γυμναστήρια και προγράμματα διατροφής εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα και οι συζητήσεις στη δουλειά στρέφονται προς το τι κόβουν, τι αρχίζουν ή τι επιτέλους κάνουν σωστά όλοι τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις για το νέο έτος δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Πολλοί εγκαταλείπουν τους στόχους τους μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Πώς γίνεται να τηρηθούν, όμως, οι στόχοι που έχουν τεθεί; Ειδικοί απαντούν.

Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί στη νέα χρονιά

Θα είναι το 2026 η χρονιά που θα «χάσετε βάρος», «αλλάξετε καριέρα» ή «μετακομίσετε»;

Προσοχή - αυτά δεν είναι σχέδια που μπορούν να υλοποιηθούν, είναι δηλώσεις που ασκούν πίεση, προειδοποιεί η Δρ Claire Kaye, πρώην γενική γιατρός.

Οι αποφάσεις συχνά αποτυγχάνουν επειδή είναι ασαφείς, μη ρεαλιστικές και πολύ γενικές, αναφέρει.

Συνιστά να γράψετε τι λειτουργεί στη ζωή σας, τι σας εξαντλεί ή δεν σας ταιριάζει πια.

«Όταν καταλάβετε τι θέλετε περισσότερο, και όχι μόνο τι θέλετε να αποφύγετε, η αλλαγή γίνεται πολύ πιο βιώσιμη».

Γράψτε τους στόχους σας εστιάζοντας στην «κατεύθυνση και την εμπειρία και όχι σε ένα σταθερό σημείο».

Αντί για «να αλλάξω καριέρα», θα μπορούσε να είναι: «Θέλω να εξερευνήσω ποια δουλειά μου δίνει ενέργεια και νόημα και να προσδιορίσω ένα μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Μην γίνεστε κάθετοι με τα σχέδιά σας

Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να αποφεύγετε όταν γράφετε τους στόχους σας είναι οι σταθερές εκφράσεις όπως «πάντα» ή «ποτέ», λέει η ψυχολόγος Kimberley Wilson.

Δημιουργούν μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα» που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακολουθήσετε.

Υποσχόμενοι στον εαυτό σας «Θα πηγαίνω πάντα για τρέξιμο την Τετάρτη» ή «Δεν θα ξαναπιώ ποτέ», απλώς προετοιμάζετε τον εαυτό σας για αποτυχία.

«Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η διατροφή ή η άσκηση και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν τα θαλασσώσουν μια μέρα, τότε όλο το εγχείρημα είναι άσκοπο», λέει στο podcast What's Up Doc του BBC.

Η Δρ Kaye θεωρεί ότι οι στόχοι πρέπει να γράφονται με ευέλικτες φράσεις όπως «Θέλω να δοκιμάσω», «Θέλω να δημιουργήσω περισσότερο χώρο για» ή «Μαθαίνω τι λειτουργεί για μένα και πότε».

Προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις

Ήσασταν τόσο καλοί για εβδομάδες και μετά χάσατε ένα τρέξιμο, παραγγείλατε φαγητό, ξενυχτήσατε και ξαφνικά η καλή σας πορεία τελείωσε και νιώθετε αποτυχημένοι.

Ο λόγος για τον οποίο ορισμένες αποφάσεις αποτυγχάνουν είναι επειδή «οι άνθρωποι κάνουν σχέδια για τον καλύτερο εαυτό τους», τονίζει η Wilson.

«Δεν είναι προετοιμασμένοι για να μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά ή να έχουν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και σε εκείνο το σημείο δεν έχουν ένα σχέδιο να εφαρμόσουν», λέει.

Η Wilson λέει ότι είναι σημαντικό να αποδεχτείτε τις καθυστερήσεις ως μέρος της διαδικασίας - δεν σημαίνει ότι έχετε αποτύχει, καθώς η επιμονή έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα.

Η Δρ Kaye λέει ότι είναι σημαντικό να θυμάστε ότι «ο στόχος δεν είναι να είστε τέλειοι, αλλά να αποφύγετε να μετατρέψετε μια στιγμή σε πλήρη εγκατάλειψη του σχεδίου».

Αν κάνετε κάποιο λάθος, «η πιο χρήσιμη αντίδραση είναι η περιέργεια και όχι η κριτική» και αντί να περιμένετε την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα για να ξεκινήσετε ξανά, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε κάθε μέρα ως μία νέα αρχή.

Προγραμματίστε τις συνήθειές σας συγκεντρωτικά

Ένας τρόπος για να πετύχετε τους στόχους σας για το νέο έτος είναι μια τεχνική γνωστή ως «συσσώρευση συνηθειών», όπου συνδέετε μια νέα συμπεριφορά με κάτι που είναι ήδη μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας, αναφέρει η σύμβουλος καριέρας Emma Jefferys.

«Για παράδειγμα, μετά το βούρτσισμα των δοντιών μου, κάνω δέκα push-ups. Αφού βάλω το κρασί μου, γράφω για δέκα λεπτά. Αφού βάλω τα παιδιά μου για ύπνο, κάνω διατάσεις», λέει.

«Δεν προσθέτετε περισσότερα στο πρόγραμμά σας, αλλά ενσωματώνετε τη νέα συμπεριφορά στην «αρχιτεκτονική» των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων σας».

Δώστε θετικό «αέρα» στην αποταμίευση

Εάν η πρόθεσή σας για το νέο έτος είναι να αποταμιεύσετε περισσότερα ή να διαχειριστείτε καλύτερα τον προϋπολογισμό σας, οι ειδικοί λένε ότι είναι πιο πιθανό να επιτύχετε αν το συνδέσετε με κάτι θετικό.

Ο Tom Francis, επικεφαλής προσωπικών οικονομικών στην Octopus Money, λέει ότι «έχοντας έναν σαφή και συναρπαστικό στόχο, είτε πρόκειται για διακοπές είτε για ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, η αποταμίευση γίνεται πιο ουσιαστική και όχι περιοριστική».

Λέει επίσης ότι είναι σημαντικό να μην προσπαθείτε να αλλάξετε πάρα πολλά, καθώς αυτό σπάνια είναι βιώσιμο.

«Επιλέξτε μόνο δύο ή τρεις σαφείς προτεραιότητες – για παράδειγμα, το να αποταμιεύσετε 1.200 λίρες για τις διακοπές των ονείρων σας μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά 100 λίρες το μήνα φαίνεται εφικτό».

Αν έχετε ένα απροσδόκητο έξοδο, δεν πειράζει να επιβραδύνετε, υποστηρίζει.

Με πληροφορίες από BBC

