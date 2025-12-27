Σεισμός μεγέθους 7 στα ανοικτά της Ταϊβάν – Σε εξέλιξη έλεγχοι για ζημιές

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Ταϊβάν, περίπου 32 χιλιόμετρα από την παραθαλάσσια πόλη Γιλάν, ανακοίνωσε η αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Ταϊπέι, όπου κτίρια ταλαντεύτηκαν. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των πιθανών ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, κοντά στη σύγκλιση τεκτονικών πλακών. Στο παρελθόν έχει καταγράψει φονικούς σεισμούς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το 2016 στη νότια Ταϊβάν, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, και το 1999, όταν σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών (7,3 Ρίχτερ) προκάλεσε πάνω από 2.000 θανάτους.

Σημειώνεται ότι διεθνώς οι αρχές αναφέρουν πλέον το «μέγεθος» ενός σεισμού (magnitude), που υπολογίζεται με σύγχρονες μεθόδους και αποτυπώνει καλύτερα την ενέργεια που απελευθερώνεται, ιδίως στους ισχυρούς σεισμούς. Η παλαιότερη κλίμακα Ρίχτερ, που παραμένει διαδεδομένη ως όρος στην καθημερινή χρήση, δεν χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο καταγραφής από τα περισσότερα σεισμολογικά κέντρα.