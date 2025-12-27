Σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης μετά από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων

Εκεχειρία μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης τέθηκε σε ισχύ κατά μήκος των συνόρων, όπου σχεδόν τρεις εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων ανάγκασαν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σε κοινή δήλωση, οι υπουργοί άμυνας των δύο χωρών συμφώνησαν να «παγώσουν» τις γραμμές του μετώπου όπου βρίσκονται τώρα, να απαγορεύσουν τις ενισχύσεις και να επιτρέψουν στους πολίτες που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι του Σαββάτου. Μόλις συμπληρωθούν 72 ώρες, 18 στρατιώτες από την Καμπότζη που κρατούνται από την Ταϊλάνδη από τον Ιούλιο θα αφεθούν ελεύθεροι, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη ήρθε μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, με τη διπλωματική ενθάρρυνση της Κίνας και των ΗΠΑ.

Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Η συμφωνία δίνει προτεραιότητα στην επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους και περιλαμβάνει επίσης συμφωνία για την απομάκρυνση των ναρκών.

Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης, Natthaphon Narkphanit, χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός ως δοκιμασία για την «ειλικρίνεια της άλλης πλευράς».

«Σε περίπτωση που η κατάπαυση του πυρός δεν υλοποιηθεί ή παραβιαστεί, η Ταϊλάνδη διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Türk, δήλωσε ότι ελπίζει η εκεχειρία να «ανοίξει τον δρόμο» για την ειρήνη, ενώ ένας εκπρόσωπος της ΕΕ προέτρεψε σε «καλή πίστη» κατά την εφαρμογή της.

Η Ταϊλάνδη ήταν απρόθυμη να αποδεχτεί την εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη δεν είχε εφαρμοστεί σωστά. Επίσης, δυσανασχέτησε με τις προσπάθειες της Καμπότζης να διεθνοποιήσει τη σύγκρουση.

Σε αντίθεση με την τελευταία εκεχειρία τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απουσίαζε εμφανώς από την παρούσα, αν και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμμετείχε.

Η εκεχειρία κατέρρευσε νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ξέσπασαν νέες συγκρούσεις. Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ο ταϊλανδικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν σε πυρά της Καμπότζης στην επαρχία Si Sa Ket της Ταϊλάνδης, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν δύο ταϊλανδοί στρατιώτες.

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε ότι οι ταϊλανδικές δυνάμεις επιτέθηκαν πρώτες στην επαρχία Preah Vihear και επέμεινε ότι η Καμπότζη δεν αντέδρασε.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή, η Ταϊλάνδη πραγματοποίησε περισσότερες αεροπορικές επιδρομές στο εσωτερικό της Καμπότζης.

Η ταϊλανδική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι χτύπησε μια «οχυρωμένη στρατιωτική θέση» της Καμπότζης, αφού οι πολίτες είχαν εγκαταλείψει την περιοχή. Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε ότι οι επιδρομές ήταν «αδιάκριτες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών κατοικιών.

Το κατά πόσο η εκεχειρία θα διατηρηθεί αυτή τη φορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση, ενώ το εθνικιστικό συναίσθημα έχει φουντώσει και στις δύο χώρες.

Η συνοριακή διαφωνία

Η Καμπότζη, ειδικότερα, έχει χάσει πολλούς στρατιώτες και μεγάλο μέρος του στρατιωτικού της εξοπλισμού. Έχει υποχωρήσει από τις θέσεις που κατείχε στα σύνορα και έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές της Ταϊλάνδης, παράπονα που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Η διαφωνία για τα σύνορα χρονολογείται από περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά η ένταση αυξήθηκε στις αρχές του έτους, όταν μια ομάδα γυναικών από την Καμπότζη τραγούδησε πατριωτικά τραγούδια σε έναν αμφισβητούμενο ναό.

Ένας καμποτζιανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μια σύγκρουση τον Μάιο και δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, υπήρξαν πέντε ημέρες έντονων μαχών κατά μήκος των συνόρων, που άφησαν δεκάδες στρατιώτες και πολίτες νεκρούς. Χιλιάδες ακόμη πολίτες εκτοπίστηκαν.

Μετά από την παρέμβαση της Μαλαισίας και του Προέδρου Τραμπ, διαπραγματεύτηκε μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Η συμφωνία υποχρέωνε τις δύο πλευρές να αποσύρουν τα βαριά όπλα τους από την αμφισβητούμενη περιοχή και να συστήσουν μια προσωρινή ομάδα παρατηρητών για την παρακολούθησή της.

Ωστόσο, η συμφωνία αναστάλη από την Ταϊλάνδη τον Νοέμβριο, μετά τον τραυματισμό ταϊλανδών στρατιωτών από νάρκες, με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Anutin Charnvirakul να ανακοινώνει ότι η απειλή για την ασφάλεια «δεν είχε στην πραγματικότητα μειωθεί».

Με πληροφορίες από BBC

