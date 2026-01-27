Ο Khaby Lame έκανε τους followers του στο TikTok επιχείρηση με συμφωνία 975 εκατ. δολαρίων

Ο Khaby Lame, ο μεγαλύτερος TikToker στον κόσμο, συνεργάστηκε με την Rich Sparkle Holdings Ltd. με στόχο να μετατρέψει τους 360 εκατομμύρια ακολούθους του στα social media σε μια οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα.

Η συμφωνία, ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων, παραχωρεί στη χρηματοοικονομική εταιρεία -η οποία είναι εισηγμένη στον Nasdaq- αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα στο brand του Khaby Lame για περίοδο 36 μηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβασή του από influencer σε «δημιουργό με συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο» (equity-backed creator).

Ο Khaby Lame διαθέτει 160 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, περισσότερους από τους 156 εκατομμύρια της Charli D’Amelio, η οποία κατατάσσεται δεύτερη σε δημοφιλία στην πλατφόρμα.

Khaby Lame: Τα χρήματα της τελικής συμφωνίας

Ο Lame, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από βουβά βίντεο στα οποία αποδομεί «life hacks» της καθημερινότητας με απλές κινήσεις και εκφράσεις, έχει συγκεντρώσει συνολικά 360 εκατομμύρια ακολούθους σε TikTok και Instagram, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η εμπορική αξιοποίηση αυτής της βάσης θαυμαστών εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη μερική πώληση της εταιρείας του, Step Distinctive Ltd., στη Rich Sparkle, με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η Rich Sparkle σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή επιρροή του 25χρονου Ιταλο-Σενεγαλέζου δημιουργού μέσω συνεργασιών με brands και προϊόντων συν-επωνυμίας (co-branded) στους τομείς της ομορφιάς, των αρωμάτων και της ένδυσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας εκδοχής του Khaby Lame με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αξιοποιεί τις εκφράσεις, τη φωνή και τις κινήσεις του για τη δημιουργία πολύγλωσσου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι πρόσφατα, η βασική δραστηριότητα της Rich Sparkle επικεντρωνόταν κυρίως σε χρηματοοικονομικές εκτυπώσεις και εταιρικές υπηρεσίες για εισηγμένες εταιρείες και θεσμικούς πελάτες στο Χονγκ Κονγκ.

Με πληροφορίες από Bloomberg