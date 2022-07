Ο καύσωνας πλήττει την Ιβηρική - «Ακραία ζέστη» προσεχώς σε Γαλλία και Βρετανία

Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, η Ιβηρική χερσόνησος δοκιμάζεται και πάλι σήμερα, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται ότι θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες, λιγότερο από έναν μήνα μετά το προηγούμενο κύμα καύσωνα.

Τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αφού οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν ταυτόχρονα την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα αυτών των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει έως και 42 βαθμούς στην Εστρεμαδούρα και 41 στην Ανδαλουσία. Στα βορειοδυτικά, όπου συνήθως δεν κάνει τόση ζέστη, η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

It is hot in Europe & will potentially be extremely hot. These temperatures would have been lower if it wasn't for our burning of fossil fuels. This also means fewer people would have died. Heatwaves are by far the deadliest extremes in Europe (this includes the UK!)@wxrisk pic.twitter.com/7kT1HRXYkv