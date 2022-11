Ο Κάνιε Γουέστ δεν σκοπεύει να μιλήσει, να κάνει σεξ ή να δει πορνό για 30 ημέρες

Ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε «κάθαρση» 30 ημερών από το σεξ και το πορνό μετά το σκάνδαλο με τα αντισημιτικά σχόλια και White Lives Matter μπλουζάκια του.

Ο 45χρονος ράπερ έκανε μια ανάρτηση στο Twitter αφού απέκτησε ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό του και αποκάλυψε ότι σκοπεύει να απαλλαγεί από τις αγαπημένες του ένοχες απολαύσεις για ένα μήνα.

«Θα κάνω 30 μέρες κάθαρσης. Μια λεκτική νηστεία. Όχι αλκοόλ. Όχι ταινίες ενηλίκων. Όχι συνουσία. Τον Θεό δοξάζουμε. Αμήν. Αλλά το Twitter μου είναι ακόμα αναμμένο», έγραψε χαρακτηριστικά.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo — ye (@kanyewest) November 3, 2022

Η περίεργη ανακοίνωση προκάλεσε μια μικρή φρενίτιδα και το μήνυμα κατακλύστηκε από σχόλια, με κάποιον να γράφει: «Το να εγκαταλείπει τις ταινίες ενηλίκων και τη σεξουαλική επαφή, αλλά να παραμένει στο Twitter είναι σαν ένας εθισμένος στη μεθαμφεταμίνη να έλεγε "αυτό ήταν, τέλος, τέρμα τα τσιγάρα"».

«Αυτός είναι ένας φυσιολογικός μήνας για μένα» σχολίασε κάποιος άλλος.

«Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να ρίχνουν το φταίξιμο για τις συνέπειες των σκόπιμα φρικτών πράξεών τους στο σεξ και το ποτό αντί να αναζητήσουν θεραπεία», πρόσθεσε ένας τρίτος.

ye quitting adult films & intercourse but staying on twitter is sorta like if a meth addict was like “thats it. im done. no more cigarettes.” https://t.co/D6KHURO0eA — love more. (@LeftAtLondon) November 3, 2022

Kanye taking drastic measures to make it through No Nut November https://t.co/8I5D2MZytW — litquidity (@litcapital) November 3, 2022

this is a normal month for me https://t.co/CbHBXjKji0 — will ⚜️ (@WillPendegraft) November 3, 2022

some people would rather blame the consequences of their deliberately horrific actions on sex and drinking instead of seeking therapy https://t.co/ZoYKzpYtOO — ✨CHELLE D☯GGO✨ 🎂 Nov. 13 🎂 (@ChelleDoggo) November 3, 2022

Αν και ανακοίνωσε πως θα πάρει τύπου όρκο σιωπής, ο Κάνιε Γουέστ είναι πολύ ενεργός στο Twitter από τότε που αποκαταστάθηκε ο λογαριασμός του.

Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες των Migos μετά τον τραγικό θάνατο του Takeoff, από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε ιδιωτικό πάρτι στο Χιούστον αυτή την εβδομάδα.

Εξαπέλυσε επίσης επίθεση εναντίον του στενού του φίλου και προσωπικού του γυμναστή, Χάρλεϊ Πάστερνακ.

Συγκεκριμένα μοιράστηκε screenshots από τα μηνύματα με τον Χάρλεϊ, όπου ο γυμναστής του παρουσίασε δύο επιλογές: να καθίσει και να έχει μια συζήτηση βασισμένη σε γεγονότα ή να ξαναμπεί σε ίδρυμα και να του χορηγηθεί με το ζόρι φαρμακευτική αγωγή για να ελέγξει τη συμπεριφορά του.

This shows Harley admitting to knowing the truth of our origin but then later dismissing the facts within the same text chain Mind you This is how a Hollywood trainer speaks to a far more influential black celebrity when we get out of line pic.twitter.com/iywzCiAViJ — ye (@kanyewest) November 3, 2022

Η δήλωση περί «κάθαρσης» του διάσημου ράπερ και σχεδιαστή έρχεται μετά το τέλος των συνεργασιών του από μεγάλα εμπορικά brands μεταξύ άλλων Balenciaga, Gap και πιο πρόσφατα Adidas, καθώς επίσης και την Vogue.