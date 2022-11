Ο Γουίλ Σμιθ ξέρει ότι δεν θέλουν να τον δουν μετά το χαστούκι: «Καταλαβαίνω απόλυτα»

Ο Γουίλ Σμιθ έχει πλήρη επίγνωση πως οι φανς του μπορεί να μην είναι «έτοιμοι» να τον δουν στον κινηματογράφο στην επερχόμενη δραματική ταινία «Emancipation».

Η ταινία είναι το πρώτο έργο του 54χρονου ηθοποιού και πατέρα τριών παιδιών μετά το αμφιλεγόμενο χαστούκι του στον Κρις Ροκ, στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2022, νωρίτερα φέτος.

Την ωμή παραδοχή έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή Good Day DC του FOX 5, μιλώντας στον δημοσιογράφο Κέβιν Μακάρθι, που ρώτησε τον Σμιθ «τι θα απαντούσε σε όσους λένε "δεν είμαι έτοιμος"» για να τον ξαναδούν.

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι αν κάποιος δεν είναι έτοιμος, θα το σεβόμουν απόλυτα και θα του επέτρεπα να έχει το περιθώριο να μην είναι έτοιμος», είπε.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι η ομάδα μου - [ο σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά] έχει κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι η καλύτερη δουλειά σε ολόκληρη την καριέρα του. Ελπίζω οι πράξεις μου να μην τιμωρήσουν την ομάδα μου», πρόσθεσε.

