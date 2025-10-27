Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα βγάζει σε δημοπρασία ρολόι του, αξίας 1 εκατ. δολαρίων

Λέγεται πως υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι βγάζουν σε δημοπρασία αγαπημένα τους αντικείμενα: ο θάνατος, ένα διαζύγιο και τα χρέη.

Ο τελευταίος είναι ο λόγος που ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποφάσισε να πουλήσει επτά πανάκριβα ρολόγια της προσωπικής του συλλογής.

«Χρειάζομαι χρήματα για να 'κρατήσω το καράβι στην επιφάνεια'», είπε από τη Ρώμη, περιγράφοντας τα επτά ρολόγια που θα προσφέρει προς πώληση στις 6 Δεκεμβρίου μέσω της Phillips, μιας κορυφαίας πλατφόρμας δημοπρασιών στον κόσμο της τέχνης, των αντικειμένων αξίας και, ειδικά, των ρολογιών.

Το 1982, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, γνωστός κυρίως για τη τριλογία «Ο Νονός», γύρισε ένα πολύ ακριβό μιούζικαλ με τίτλο «One From the Heart». Όπως συχνά έκανε με τα προσωπικά του έργα, μεγάλο μέρος των χρημάτων για την παραγωγή το έδωσε ο ίδιος.

Η ταινία απέτυχε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μια σειρά οικονομικών προβλημάτων τη δεκαετία που ακολούθησε. Το 1992 ο Αμερικανός σκηνοθέτης δήλωνε ότι χρωστούσε 98 εκατομμύρια δολάρια και είχε περιουσία περίπου 53 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Κόπολα επανήλθε, συνέχισε να γυρίζει ταινίες και έγινε συλλέκτης. Απέκτησε ρολόγια Patek Philippe και Audemars Piguet, επένδυσε σε πολυτελή θέρετρα και αγόρασε οινοποιεία στη Βόρεια Καλιφόρνια, αναδεικνύοντας τον εαυτό του και στον χώρο των ποτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 κυκλοφόρησε η τελευταία του ταινία, «Megalopolis», για την οποία δαπανήθηκαν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή. Η ταινία απεικονίζει μια μελλοντική πόλη με ολιγαρχία, και όπως είπε ο Κόπολα, χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τον ίδιο, με μέρος των χρημάτων να προέρχεται από την πώληση δύο οινοποιείων. Ωστόσο, τα εισιτήρια απέφεραν μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κόπολα ελπίζει ότι η ταινία θα αποδώσει οικονομικά στο μέλλον, όπως συνέβη με το «Apocalypse Now», που αν και τον οδήγησε σε χρέη, τελικά απέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια μέσα σε δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της δημοπρασίας με την Phillips, ξεχωρίζει ένα ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος το 2014 σε συνεργασία με την ελβετική εταιρεία F.P. Journe, γνωστή για τα πανάκριβα ρολόγια της.

Το ρολόι, ονόματι FFC, έχει ανοιχτό καντράν, δηλαδή οι μηχανισμοί είναι εμφανείς αντί για συμβατικούς δείκτες, και στο κέντρο υπάρχει ένα γαντοφορεμένο χέρι που κινείται ανάλογα με την ώρα.

Κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 2021, με τιμή περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ένα πρωτότυπο πωλήθηκε για 5 εκατομμύρια δολάρια στη φιλανθρωπική δημοπρασία Only Watch. Ο Κόπολα έχει κρατήσει ένα ακόμη FFC για τον εαυτό του.

Το ρολόι FFC αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων/Φωτογραφία: Phillips

«Το φόρεσα μόνο λίγες φορές», είπε, καθώς ήταν πολύ ακριβό για να το ασφαλίσει.

Τα άλλα ρολόγια που βγάζει προς πώληση είναι:

Δύο Patek Philippe (ένα Calatrava με εκτιμώμενη αξία πώλησης 6.000-12.000 δολάρια και ένα World Time με εκτιμώμενη αξία πώλησης 15.000-30.000 δολάρια)

Ένα Blancpain Minute Repeater (15.000 - 30.000 δολάρια)

Ένα IWC Chronograph (3.000 - 6.000 δολάρια)

Ένα άλλο F.P. Journe (120.000 - 240.000 δολάρια)

Ένα Breguet Classique (4.000 - 6.000 δολάρια)

Με πληροφορίες από The New York Times