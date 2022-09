Ο Έλτον Τζον συγκινήθηκε όταν ο Μπάιντεν του απένειμε μετάλλιο- «Θα το φυλάξω σαν θησαυρό»

Ο Βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον έμεινε άναυδος και συγκινήθηκε μετά την απονομή του εθνικού μεταλλίου ανθρωπιστικών επιστημών από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, σε συναυλία στον Λευκό Οίκο.

Ο 75χρονος Έλτον Τζον που έχει πλέον καταξιωθεί παγκοσμίως ως τραγουδιστής, πιανίστας και τραγουδοποιός, έχει στηρίξει ουκ ολίγες φορές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδίως αυτές που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του HIV.

Πλαισιωμένος από τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ο Έλτον Τζον, φορώντας τα χαρακτηριστικά του γυαλιά με κόκκινο χρώμα, έδειχνε εμφανώς σοκαρισμένος όταν ξαφνικά είδε τον Μπάιντεν να του δίνει το μετάλλιο. Λίγο μετά διακρίνεται να καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του, συγκινημένος.

Surprise for Elton John as President Biden and First Lady Jill Biden present him with the National Humanities Medal citing his artistic work and philanthropy. ⁦@eltonofficial⁩ said he would "treasure" the honor. pic.twitter.com/6LNBRV29dd