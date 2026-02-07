Ο Έλτον Τζον κάνει λόγο για «επαίσχυντη εισβολή» της Daily Mail στην προσωπική του ζωή

Οργισμένος εμφανίστηκε ο Έλτον Τζον, ο οποίος κατήγγειλε ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης τις, όπως τις χαρακτήρισε, «απεχθείς» παραβιάσεις της προσωπικής του ζωής από την ταμπλόιντ Daily Mail, κάνοντας λόγο κυρίως για παράνομες υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Ο επιτυχημένος Βρετανός καλλιτέχνης μαζί με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις και τον πρίγκιπα Χάρι, συγκαταλέγονται στους επτά ενάγοντες που έχουν προσφύγει κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Ltd (ANL), η οποία εκδίδει τόσο τη Daily Mail όσο και τη Mail on Sunday.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφημερίδες απέκτησαν παράνομα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, ισχυρισμό που η ANL απορρίπτει κατηγορηματικά. Κατά την κατάθεσή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης για περίπου μισή ώρα, ο Έλτον Τζον δεν έκρυψε την αγανάκτησή του.

Όπως δήλωσε, η υπόθεση αφορά «από τις πιο αποκρουστικές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος». Ο 78χρονος καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα της περιόδου 2000–2015, υποστηρίζοντας ότι στο σπίτι του υπήρχαν τρεις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές και ότι «όλες είχαν παγιδευτεί, ακόμη και το κουτί σύνδεσης στον δρόμο έξω από την κατοικία μας». Όπως τόνισε, το γεγονός αυτό τον εξόργισε και τον έκανε να αισθανθεί ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του υπέστησαν σοβαρή αδικία.

Παράλληλα, σημείωσε πως την περίοδο που δημοσιεύονταν τα σχετικά άρθρα δεν είχε αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων. Στη γραπτή του κατάθεση, αντίγραφο της οποίας έχει δοθεί στη δημοσιότητα, κάνει λόγο για «επαίσχυντη εισβολή» των ταμπλόιντ στην προσωπική τους ζωή, ακόμη και σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή όσο η γέννηση του πρώτου τους γιου, Ζάκαρι.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ντέιβιντ Φέρνις κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο, αναφερόμενος –μεταξύ άλλων– στη δημοσίευση του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού τους τον Δεκέμβριο του 2010.

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της ANL υποστήριξε στα γραπτά της υπομνήματα ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν προέρχονταν από άτομα του στενού ή ευρύτερου κύκλου των εναγόντων. Όπως ανέφεραν, φίλοι, γνωστοί ή συνεργάτες παρείχαν συχνά στον Τύπο στοιχεία για την ιδιωτική τους ζωή, σε εμπιστευτικό πλαίσιο.

Οι δικηγόροι της εταιρείας ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του Έλτον Τζον παρείχε συχνά πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και ευαίσθητης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών δεδομένων. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης απάντησε στο δικαστήριο ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν εργάζεται πλέον για εκείνον, υπογραμμίζοντας πως «οι φίλοι μας δεν μιλούν στον Τύπο – και γι’ αυτό παραμένουν φίλοι μας».

«Για όσους ζουν διαρκώς στο προσκήνιο, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν χώροι όπου η ιδιωτική ζωή γίνεται σεβαστή», τόνισε στη γραπτή του δήλωση.

Η δίκη ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσει περίπου εννέα εβδομάδες.

