Ο Έλον Μασκ θα πάει «οποιονδήποτε» στον Άρη, μόνο αν η Χάρις δεν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε να πάει «οποιονδήποτε θέλει να γίνει διαστημικός ταξιδιώτης» στον Άρη, μόνο αν η Κάμαλα Χάρις δεν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Μασκ δήλωσε στους followers του στο Χ (πρώην Twitter) ότι σε μόλις δύο χρόνια θα στείλει πέντε διαστημόπλοια στον Άρη. «Τελικά», πρόσθεσε, «θα υπάρχουν χιλιάδες διαστημόπλοια που θα πηγαίνουν στον Άρη και θα είναι ένα υπέροχο θέαμα!»

Ωστόσο, ο ένθερμος -πλέον- υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια άλλη προεδρία των Δημοκρατικών «θα καταστρέψει το πρόγραμμα για τον Άρη και θα καταδικάσει την ανθρωπότητα» πνίγοντάς το στη γραφειοκρατία.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.



If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.



It is only possible to travel from… https://t.co/dzi03Hnyhg