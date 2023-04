Έλον Μασκ: Συγχαίρει την SpaceX, παρότι εξερράγη ο Starship- «Μάθαμε πολλά»

Ο Έλον Μασκ συνεχάρη το προσωπικό της εταιρείας του, SpaceX, για την εκτόξευση του πυραύλου Starship, παρά το γεγονός ότι εξερράγη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Υποσχέθηκε μάλιστα μια νέα δοκιμή σε λίγους μήνες. «Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX για αυτή την υπέροχη πρώτη δοκιμαστική πτήση του Starship», έγραψε στο Twitter. «Μάθαμε πολλά για την προσεχή δοκιμή εκτόξευσης (που θα γίνει) σε λίγους μήνες».

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK