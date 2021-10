Ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με 236 δισ. δολάρια και αξίζει όσο οι Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ μαζί.

Η καθαρή περιουσία του 50χρονου ιδρυτής της Τesla και Space X είναι 236 δισεκατομμύρια δολάρια από το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με την λίστα δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ο Γκέιτς βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 130 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Μπάφετ είναι στο Νο 10 με 102 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τόσο ο Γκέιτς όσο και ο Μπάφετ είχαν στο παρελθόν χριστεί πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Ο Μασκ μόλις τον περασμένο Ιανουάριο κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Τζεφ Μπέζος, για να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπέζος κατείχε την κορυφή από το 2017.

Ο Μασκ πρόσθεσε περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του φέτος χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των μετοχών της Tesla καθώς και την πρόσφατη πώληση μετοχών της SpaceX που αποτίμησε την εταιρεία στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία της SpaceX πρόσθεσε 11 δισεκατομμύρια δολάρια στην καθαρή περιουσία του Μασκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μπέζος, από την άλλη, εξακολουθεί να είναι το δεύτερο πλουσιότερο άτομο στη γη με καθαρή περιουσία 197 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φυσικά, ο Γκέιτς και ο Μπάφετ θα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στον Μασκ στην κατάταξη, αν δεν υπήρχε η φιλανθρωπική προσφορά τους.

Και οι δύο έχουν χαρίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς με την πάροδο των ετών, ενώ ο Μασκ έχει επικριθεί ότι δεν προσφέρει αρκετά.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ωστόσο, ότι όταν πρόκειται για φιλανθρωπία προτιμά να παραμένει ανώνυμος.

Φέτος, ο Μασκ δεσμεύτηκε επίσης να δώσει 150 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες φιλανθρωπικές του προσφορές.

O Μασκ, δεινός χρήστης του Twitter, δεν δίστασε να απαντήσει σε χρήστη που ανάρτησε την είδηση ότι είναι πλουσιότερος από τους Γκέιτς και Μπάφετ μαζί σχολιάζοντας τα διαστημικά ταξίδια στον Άρη.

Hopefully enough to extend life to Mars