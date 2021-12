Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα 50 πράγματα που πιστεύει ότι «πρέπει να διδάσκονται σε όλους σε νεαρή ηλικία».

Πιο συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε ένα infographic με τίτλο «50 συμπεριφορικές προκαταλήψεις που πρέπει να γνωρίζετε για να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας». Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε ότι όσα αναγράφονται «πρέπει να διδάσκονται σε όλους από νεαρή ηλικία».

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την «προκατάληψη της εξουσίας», η οποία περιγράφεται ως ότι «εμπιστευόμαστε και επηρεαζόμαστε συχνότερα από τις απόψεις των προσώπων που κατέχουν εξουσία» και το «φαινόμενο του προβολέα» που μας κάνει να εστιάζουμε πολύ στο πως βλέπουν οι άλλοι την εμφάνισή μας και την οικονομική μας κατάσταση.

Άλλη προκατάληψη έχει να κάνει με τη λεγόμενη «ψηφιακή αμνησία» που σημαίνει ότι χουμε την τάση να ξεχνάμε πληροφορίες που αναζητούνται εύκολα στις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, με αποτέλεσμα να μη την κάνουμε «κτήμα» μας.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει συνολικά έξι παιδιά με το μεγαλύτερο να έχει φτάσει στην ηλικία της εφηβείας. Το 2020, απέκτησε έναν γιο με την τραγουδίστρια Γκράιμς, δίνοντάς του το όνομα X AE A-XII. Έχει επίσης πέντε έφηβους γιους με την πρώην σύζυγό του Τζάστιν Γουίλσον.

Should be taught to all at a young age pic.twitter.com/GlVkjcdhah