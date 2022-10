Ο Έλον Μασκ λάνσαρε άρωμα- Το «Burnt Hair» έχει ήδη πουλήσει 10.000 μπουκάλια

Ο Έλον Μασκ λάνσαρε άρωμα με το όνομα «Burnt Hair» (καμένα μαλλιά) και μέσω Twitter ανακοίνωσε πως ήδη έχουν πωληθεί 10.000 μπουκάλια- έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων- μέσα σε λίγες ώρες.

«Με ένα όνομα σαν το δικό μου, το να μπω στον κλάδο των αρωμάτων ήταν αναπόφευκτο. Γιατί το πάλεψα τόσο καιρό;», έγραψε στο Twitter ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, που πλέον περιγράφει τον εαυτό του στον λογαριασμό του ως «έμπορο αρωμάτων».

With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?