Ο δισεκατομμυριούχος Ρόμπερτ Κραφτ έκανε γάμο- έκπληξη στα 81 με guest star τον Έλτον Τζον

Ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, παντρεύτηκε την Δρ. Ντάνα Μπλούμπεργκ σε έναν γάμο-έκπληξη με διάσημους καλεσμένους στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος και η 47χρονη γιατρός προσκάλεσαν τους φίλους τους σε ένα πάρτι στο Hall des Lumières του Μανχάταν και τους ζήτησαν να φορέσουν «τα καλά» τους, χωρίς όμως να τους αποκαλύψουν ότι σκοπεύουν να παντρευτούν.

Ο Αλ Μάικλς, σχολιαστής του NFL παρουσίασε το νεόνυμφο ζευγάρι στο πλήθος των 250 περίπου καλεσμένων, αμέσως μετά την προβολή ενός συγκινητικού 10λεπτου βίντεο, ανέφεραν πηγές στο Page Six.

Ο Ρόμπερτ Κραφτ έσπασε ένα ποτήρι κατά τη διάρκεια του πάρτι σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση και εξήγησε τη σημασία της κίνησης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πότε και πού το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης των New England Patriots παντρεύτηκε την 47χρονη οφθαλμίατρο Dana Βblumberg. Φωτ: Allan Zepeda

Ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος φέρεται να αποκάλυψε επίσης πως με την σύζυγό του κατέστρωσαν το σχέδιο για την πολυτελή γαμήλια γιορτή μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όταν πήγαν στα παρασκήνια μιας συναυλίας του Έλτον Τζον στη Μασαχουσέτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road»,

Σύμφωνα με πηγή, το δαχτυλίδι αρραβώνων της Ντάνα Μπλούμπεργκ άρεσε πολύ στον Έλτον Τζον, που ρώτησε το ζευγάρι πότε σκοπεύουν να παντρευτούν. Όταν απάντησαν ότι σκέφτονται έναν μάλλον κλειστό γάμο, ο 75χρονος τραγουδιστής απάντησε: «Λοιπόν, όταν παντρευτείτε θέλω να παίξω στο γάμο σας ως δώρο!».

Το ζευγάρι δέχτηκε την προσφορά του Έλτον Τζον και διάλεξε τη μοναδική ημερομηνία που ήταν εκείνος διαθέσιμος. «Ο Έλτον το έκανε ως φίλος και για να τιμήσει τη φιλία τους. Σχεδίασαν το πάρτι μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες!», σχολίασε καλεσμένος.

Η εμφάνιση του Elton John στο πάρτι ήταν το γαμήλιο δώρο του στο ζευγάρι. Φωτ: kevin c downs

Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε τους νεόνυμφους «Mr. and Mrs. Robert Kraft» και είπε μεταξύ άλλων ότι πήγε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο για να εμφανιστεί ως γαμήλιο δώρο.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε ήταν το «Circle of Life», με το οποίο ξεκίνησε και ακολούθησαν τα «Tiny Dancer», «Philadelphia Freedom», «Don't Let the Sun Go Down on Me» και «Can You Feel the Love Tonight», ενώ τραγούδησε επίσης το «Candle in the Wind» με τον Εντ Σίραν.

Ο Meek Mill δημοσίευσε Instagram Stories με τον Elton John να τραγουδάει και το ντουέτο με τον Ed Sheeran. Φωτ: meekmill/Instagram

Φωτ: meekmill/Instagram

Το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο χορό υπό τους ήχους ενός τραγουδιού του Εντ Σίραν και ακολούθησε ένα μεγάλο χορευτικό πάρτι, ενώ υπήρξε μεταξύ άλλων μια γαμήλια τούρτα επτά ορόφων.

Καλεσμένος ήταν και ο 45χρονος πρώην αμυντικός των Patriots Τομ Μπρέιντι, που έφτασε χαμογελαστός αλλά χωρίς τη σύζυγό του, Ζιζέλ Μπούντχεν και εθεάθη να κάνει παρέα με τον Τζον Μπον Τζόβι μέσα στο χώρο.

Στο πάρτι είχαν καλεστεί, όπως ήταν φυσικό, και αρκετοί ισχυροί παράγοντες, όπως ο επίτροπος του National Football League Ρότζερ Γκούντελ και ο επίτροπος του NBA Άνταμ Σίλβερ, καθώβς επίσης οι γιοι του Κραφτ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των Patriots Τζόναθαν Κραφτ.

Ο Tom Brady εμφανίστηκε χωρίς την σύζυγό του, Gisele Bündchen. Φωτ: kevin c downs

Ο επίτροπος του NFL Roger Goodell φεύγει από το γαμήλιο πάρτι του Robert Kraft. Φωτ: kevin c downs

Ο CEO του Warner Brothers Discovery, David Zaslav ήταν επίσης καλεσμένος. Φωτ: kevin c downs

Ο Tommy Hilfiger με την σύζυγό του, Dee Ocleppo Hilfiger. Φωτ: kevin c downs

Οι παίκτες των New England Patriots ποζάρουν για τους φωτογράφους. Φωτ: Christopher Sadowski

Η νύφη εμφανίστηκε με νυφικό Naeem Khan όταν ανακοινώθηκαν ως νεόνυμφοι και έφτασε με μια ολόσωμη φόρμα Elie Saab που βοήθησε να σχεδιαστεί, αποκάλυψε μια πηγή.

Ο Κραφτ, από την πλευρά του, φόρεσε «το συνηθισμένο μπλε αθλητικό παλτό του», στο πάρτι, είπε ένας φίλος του, πριν «αλλάξει σε ένα μπλε βελούδινο σακάκι Armani. Και, φυσικά, τα RKK Air Force 1 [αθλητικά του παπούτσια]». Ο Κραφτ είναι γνωστός λάτρης των sneakers.

Η αίθουσα Hall des Lumières φιλοξενεί αυτή τη στιγμή την έκθεση ψηφιακής τέχνης «Gustav Klimt: Gold In Motion».

«Προαγόρασαν τα εισιτήρια της έκθεσης για πέντε ημέρες και χρησιμοποίησαν τις αίθουσες ουσιαστικά ως κενό χώρο. Ήταν πραγματικά ένας εξαίσιος χώρος που μεταμόρφωσαν», ανέφερε πηγή.

Robert Kraft και Dana Blumberg στο Intrepid Sea, Air & Space Museum της Νέας Υόρκης, τον Νοέμβριο του 2021. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Το Page Six αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι ο Ρόμπερτ Κραφτ με την Ντάνα Μπλούμπεργκ, κορυφαία οφθαλμίατρο, αρραβωνιάστηκαν όταν ο σχεδιαστής Tommy Hilfiger ανακοίνωσε τα νέα και η 47χρονη γιατρός εντοπίστηκε τότε να φοράει «ένα δαχτυλίδι με ένα τεράστιο διαμάντι».

«Φαινόταν σαν να ήταν 10 καράτια ή παραπάνω... Ήταν τόσο μεγάλο όσο μερικά από τα δαχτυλίδια του Bob για το Super Bowl», σχολίασε τότε πηγή για το δαχτυλίδι αρραβώνων.

Dana Blumberg, Robert Kraft, Sheryl Sandberg και Mark Zuckerberg. Φωτ: gpb.org

Ο Κραφτ, ο οποίος μετρά έξι δαχτυλίδια Super Bowl με τους Patriots, και η Μπλούμπεργκ βγαίνουν από το 2019, όταν ήταν 78 και 45 ετών αντίστοιχα. Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο Γαλλικό Όπεν τον Ιούνιο του 2019 και εντοπίστηκαν ξανά ένα μήνα αργότερα στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών στο Παρίσι.

Στη συνέχεια, άρχισαν να εμφανίζονται μαζί σε διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις, όπως τα Όσκαρ του 2020 και το Super Bowl του 2022.

Ο Ρόμπερτ Κραφτ υπήρξε παντρεμένος με την αγαπημένη του από το κολέγιο και διάσημη φιλάνθρωπο, Μάιρα Κραφτ, μέχρι το 2011, όταν πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.