Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σαγίντ Τζαβίντ φαίνεται πως δεν χάνει ευκαιρία να πείσει κάποιον να εμβολιαστεί. Ακόμη και αν πρόκειται για δημοσιογράφο στον οποίο ετοιμάζεται να παραχωρήσει συνέντευξη.

Μάλιστα, ο Τζαβίντ είναι ιδιαίτερα επίμονος όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Sky News.

Ο υπουργός ετοιμαζόταν να δώσει συνέντευξη στον Τζον Κρεγκ, μπροστά από το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Σεντ Τόμας, όταν ρώτησε τον δημοσιογράφο αν έχει κάνει την αναμνηστική δόση. Ακούγοντας την αρνητική απάντηση του Κρεγκ, ο Τζαβίντ δεν το έβαλε κάτω μέχρι να πείσει τον 64χρονο δημοσιογράφο να πάει μαζί του, εκείνη τη στιγμή, να εμβολιαστεί.

Ο Τζον Κρεγκ εξήγησε στον Βρετανό υπουργό Υγείας ότι δεν είχε κάνει την αναμνηστική δόση καθώς είχε κολλήσει κορωνοϊό και έκανε τη δεύτερη δόση στις 14 Ιουνίου. Έτσι, σύμφωνα με τον «κανόνα» του εξαμήνου, μπορούσε να κάνει την αναμνηστική στις 14 Δεκεμβρίου.

«Με βάση τον νέο κανονισμό είσαι ΟΚ, έλα ξανά εδώ μέσα στην εβδομάδα», του απάντησε αμέσως ο Τζαβίντ, καθώς πλέον η ενισχυτική δόση γίνεται στη Βρετανία στους τρεις μήνες. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τι ώρες λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο, ο υπουργός έσπευσε να τον ενημερώσει πως μπορούσε να εμβολιαστεί και εκείνη τη στιγμή.

«Όμως, πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά», απάντησε ο Κρεγκ, αλλά ο πολιτικός δεν ήταν διατεθειμένος να πάρει αρνητική απάντηση. «Απλά καν’το. Υποσχέσου μου. Πήγαινε να το κάνεις τώρα. Θα ενημερώσω εγώ το γραφείο. Θα πας; Θες να έρθω μαζί σου;», επέμεινε ο υπουργός Υγείας. «Μπορώ να πάρω το σακάκι μου;», ήταν το μόνο που είχε «περιθώριο» να πει ο δημοσιογράφος. «Έλα, θα σε πάω εγώ. Ας το κάνουμε», συνέχισε ο Τζαβίντ και οι δυο τους κατευθύνθηκαν στο εμβολιαστικό κέντρο.

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.



