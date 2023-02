Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε πού μένει, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία

Τον λιτό χώρο στον οποίο ζει από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο δημοσιογράφος Ντμίτρο Κομάροφ και ένας εικονολήπτης μπήκαν στον χώρο όπου ζει ο Ουκρανός πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο χώρος έχει ένα κρεβάτι, έναν νιπτήρα, ενώ πάνω στο γραφείο βρίσκεται μια φωτογραφία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την σύζυγο και τα παιδιά του. «Αυτό είναι το σπίτι μου, ζω εδώ έναν χρόνο», είπε στον δημοσιογράφο.

Επίσης, έδειξε στον Κομάροφ την γκαρνταρόμπα του, που πλέον αποτελείται από ρούχα σε χακί χρώμα, με τα οποία αντάλλαξε τα κοστούμια που φορούσε, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην άκρη της κρεμάστρας υπάρχουν κάποια κοστούμια και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα φορέσει ένα, μετά τη νίκη της χώρας του στον πόλεμο.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf