Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να παραδέχεται τις απώλειες -O ουκρανικός στρατός απελευθερώνει χωριά

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι παραδέχεται τη σοβαρότητα των πρόσφατων απωλειών στην Ουκρανία, επιμένοντας, ωστόσο, ότι η Ρωσία «θα σταθεροποιήσει» την κατάσταση στις τέσσερις περιοχές που προσάρτησε.

Η Μόσχα έχει υποστεί σημαντικές απώλειες σε δύο από τις τέσσερις περιοχές από την Παρασκευή, όταν και ο Πούτιν υπέγραψε τις συνθήκες για την προσάρτησή τους στη Ρωσία μετά τα «δημοψηφίσματα», ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι δυνάμεις τους «ανασυντάσσονται».

«Η κατάσταση στα νέα εδάφη θα σταθεροποιηθεί», τόνισε ο Πούτιν σε Ρώσους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, πάντως, φέρεται να σημειώνουν εδαφικά κέρδη τόσο στο νότο όσο και στα ανατολικά. Ο Serhiy Haidai, Ουκρανός κυβερνήτης του Λουγκάνσκ, δήλωσε στο BBC την Τετάρτη ότι έξι χωριά στην περιοχή ανακαταλήφθηκαν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την 224η ημέρα του πολέμου, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε σήμερα τρεις κοινότητες στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε συγκεκριμένα τις κοινότητες Νοβοβοσκρεσένσκε, Νοβοχριχόριφκα και Πετροπάβλικα, οι οποίες βρίσκονται βορειοανατολικά της Χερσώνας.

Αναφερόμενος στη μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν, ο Ζελένσκι τόνισε: «Ολοένα και περισσότεροι πολίτες στη Ρωσία συνειδητοποιούν ότι θα σκοτωθούν επειδή ένας άνθρωπος δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι προφανές ποιοι θα νικήσουν».

Αυτό έρχεται μετά από μια σειρά κερδών στη νότια περιοχή της Χερσώνας την προηγούμενη μέρα, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικά καίριου χωριού Davydiv Brid.

#Ukrainian forces continued to make significant gains in #Kherson Oblast while continuing advances in #Kharkiv and #Luhansk oblasts. #Putin’s partial mobilization is having more significant short-term impacts on #Russian politics than the war.https://t.co/XhDg1W5KBb pic.twitter.com/2hoAT1yNKy