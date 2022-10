Οι Ουκρανοί επανακατέλαβαν τη στρατηγική πόλη Λιμάν - Αποσύρονται οι ρωσικές δυνάμεις

Ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται από τη στρατηγική πόλη Λιμάν της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άυνας της Ρωσίας.

«Λόγω μιας επαπειλούμενης περικύκλωσης, τα στρατεύματα αποφύσρονται από το Κράσνιι Λιμάν σε πλεονεκτικότερες θέσεις» γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

#UPDATE "In connection with the creation of a threat of encirclement, the allied troops were withdrawn from the settlement of Krasny Lyman to more favourable lines," Russia's defence ministry said.



Map locating Lyman in Ukraine #AFPGraphics @AFP pic.twitter.com/GM2FvHDiNm