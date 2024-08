Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε καθημερινή ενημέρωση για τις ακροδεξιές διαδηλώσεις στη Βρετανία

Καθημερινή ενημέρωση για τις βίαιες ταραχές που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη Βρετανία από τα τέλη Ιουλίου ζήτησε από τους συνεργάτες του ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος εδώ και μερικές μέρες βρίσκεται στη Σκωτία μόνος για διακοπές.

Σύμφωνα με το Sky News, ο 75χρονος μονάρχης, που από τον περασμένο Φεβρουάριο δίνει μάχη με τον καρκίνο, ασχολείται ιδιωτικά με τις βίαιες ταραχές που έχουν ξεσπάσει σε πολλές πόλεις της Βρετανίας, μετά την δολοφονία των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ την Δευτέρα 29 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των ταραχών από ακροδεξιούς, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ανώτατοι αξιωματούχοι της αστυνομίας προειδοποίησαν πως θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος για ταχεία τιμωρία των εμπλεκομένων.

Μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολή χορού στο Σάουθπορτ - κατά την οποία τρία κορίτσια 6,7 και 9 ετών σκοτώθηκαν και 8 άτομα τραυματίστηκαν- τα fake news που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον 17χρονο φερόμενο δράστη πως πρόκειται για εξτρεμιστή μουσουλμάνο που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία, πυροδότησαν ένα πρωτοφανές αντιμεταναστευτικό μένος και τα χειρότερα επεισόδια στη χώρα από το 2011.

Thousands upon thousands of antifascists out tonight across the country to smash the far right. This is what a mass movement looks like ✊🏾 #StandUptoRacism pic.twitter.com/RUPJ2GZInH

Αν και η αστυνομία μετά το αιματηρό συμβάν δήλωσε ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και πως ο δράστης έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακροδεξιές ομάδες διέδωσαν πως ο 17χρονος έχει σχέση με το Ισλάμ. Τα πρώτα επεισόδια ξεκίνησαν την Τρίτη 30 Ιουλίου - μία μέρα μετά την αιματηρή επίθεση - όταν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα σε τζαμί του Σάουθπορτ. Η αστυνομία πιστεύει πως το πλήθος έχει σχέση με το ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό κίνημα «English Defence League», το οποίο είναι ενεργό από το 2009 και ακολουθεί κυρίως την τακτική των διαδηλώσεων στους δρόμους.

Η βρετανική αστυνομία είχε πληροφορίες για περισσότερες από 100 ακροδεξιές συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της χώρας για το βράδυ της Τετάρτης, με τις Αρχές να κινητοποιούν 6.000 ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς καθώς και δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πολλές από τις διαδηλώσεις ακυρώθηκαν επειδή οι ομάδες μίσους φοβήθηκαν τις μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από αντιφασιστικές ομάδες σε πολλές πόλεις σε ολοκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έτσι, αν και οι ακροδεξιοί διαδηλωτές είχαν προειδοποιήσει πως θα επιτεθούν γύρω στις 8 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε νομικά γραφεία που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, κέντρα μεταναστών και ξενοδοχεία που φιλοξενούν πρόσφυγες, τελικά δεν πραγματοποίησαν τις απειλές τους καθώς χιλιάδες διαδηλωτές αντιφασιστικών οργανώσεων στο Μπράιτον, το Νιούκαστλ, το Μπρίστολ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ, το Μπέρμιγχαμ και σε πολλές περιοχές του Λονδίνου, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η Βρετανία δεν καλωσορίζει το μίσος».

About 1,500 people people are in Old Market in #Bristol - who have gathered to oppose rumoured anti-immigration protests.



It comes as police have been given enhanced powers ahead of any demonstrations ➡️ https://t.co/AfUR9Z26Ym pic.twitter.com/OppTGBVSqB