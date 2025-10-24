ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε με τιμές τον Ζελένσκι στο Ουίνδσορ – Κόκκινο χαλί στη Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Χ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός με επίσημες τιμές από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στην πρώτη του τελετουργική υποδοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την άφιξή του, ο Ζελένσκι αντάλλαξε χειραψία με τον μονάρχη, ενώ ακούστηκε ο ουκρανικός εθνικός ύμνος και ο ηγέτης της Ουκρανίας επιθεώρησε το 1ο Τάγμα της Φρουράς των Γρεναδιέρων. Ντυμένος στα μαύρα, ευχαρίστησε τον επικεφαλής του αγήματος τιμών, λοχαγό Μπεν Τρέισι, προτού οδηγηθεί στο εσωτερικό του κάστρου για σύντομη συνάντηση με τον βασιλιά.

Φωτ: Χ

Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι έφτασε στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου στρώθηκε κόκκινο χαλί για την υποδοχή του. Εκεί αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος συντονίζει την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με το BBC, η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι επιδιώκει την απόκτηση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ έχει υπογράψει επιστολή πρόθεσης με τη Σουηδία για την αγορά 150 μαχητικών Gripen.

Αργότερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει σε ευρύτερη συνάντηση με τον Στάρμερ, τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν, τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με τον Εμανουέλ Μακρόν να συνδέεται διαδικτυακά. Περίπου 20 ακόμη ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση του συνασπισμού.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις προμήθειες μακράς εμβέλειας, στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων — ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ — ως εγγύηση για μελλοντική στήριξη.

Στο Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι τυχόν χρήση πυραύλων Tomahawk εναντίον ρωσικού εδάφους θα προκαλέσει «σοβαρή, αν όχι συντριπτική απάντηση».

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Ζελένσκι, ο Στάρμερ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, όπου θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των επαφών και τις αποφάσεις για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από BBC, Independent

