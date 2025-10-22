ΔΙΕΘΝΗ
Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» το σχέδιο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

O Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα στήριζε μία τέτοια πρωτοβουλία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «καλό συμβιβασμό» την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, με τις δυνάμεις των δύο πλευρών να παραμένουν στις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Κατά την περιοδεία του στις σκανδιναβικές χώρες την Τετάρτη, ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για συζήτηση, εξέφρασε όμως αμφιβολίες για το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα τη στηρίξει.

Η δήλωση του Ουκρανού ηγέτη αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι διπλωματικής κινητικότητας γύρω από την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του είχαν δηλώσει ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ πως οι μάχες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι «η υφιστάμενη γραμμή επαφής μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για διαπραγματεύσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στις 17 Οκτωβρίου, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Τα σύνορα έχουν χαραχθεί από τον πόλεμο και την τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη – η Ιστορία θα αποφασίσει. Τέλος στους πυροβολισμούς, τέλος στον θάνατο, τέλος στα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

Αντίδραση από το Κρεμλίνο

Η Μόσχα αντέδρασε με ενόχληση στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια «χαμένη συνάντηση» με τον Πούτιν στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο. «Δεν θέλω να χάσω χρόνο, οπότε θα δω τι θα γίνει», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο – ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν», σχολίασε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, προσθέτοντας ότι «η προετοιμασία είναι απαραίτητη και χρειάζεται χρόνος».

Ο Τραμπ είχε ήδη αναφέρει ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων έδειξαν πως το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλο για να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις.

Παρά τις επιφυλάξεις, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Μόσχα εξακολουθεί να προετοιμάζεται για μια συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν. Οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συναντηθούν στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα, αν και ο Τραμπ φάνηκε στη συνέχεια να υποβαθμίζει αυτή την προοπτική, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν επιθυμεί μια «χαμένη συνάντηση».

