Πιέσεις Τραμπ σε Ζελένσκι για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία, λέει Ουκρανός αξιωματούχος

«Τεταμένη και δύσκολη» σχολίασε ο Ουκρανός αξιωματούχος τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι για παραχώρηση του Νονμπάς στη Μόσχα / Φωτ.: EPA
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του, για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Αυτό φέρεται να δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της Ουκρανίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, AFP.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δήλωση, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι, προκειμένου η Ουκρανία παραχωρήσει στη Ρωσία την αποτελούμενη από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας περιοχή του Ντονμπάς.

Με τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ο αξιωματούχος υποστήριξε στο AFP, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις και με αυτό τον τρόπο να αποδεχθεί την αξίωση της Ρωσίας.

Όχι σύντομα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Σύμφωνα με την ίδια πληγή, η συνάντηση της Παρασκευής ανάμεσα στους δύο ηγέτες ήταν «τεταμένη και δύσκολη» και η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση «μεταστροφής» της αμερικανικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, φαίνεται να ναυαγούν τα σχέδια συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, σύμφωνα με το Politico. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι «δεν υπάρχουν σχέδια» για συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ είχαν μια «παραγωγική τηλεφωνική κλήση» και μια μελλοντική προσωπική συνάντηση μεταξύ τους «δεν είναι απαραίτητη». Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν τη Δευτέρα. «Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ παραδέχθηκε, ότι δεν αποκλείει το γεγονός, ο Πούτιν να προσπαθεί να «κερδίσει» χρόνο. Απαντώντας στην ερώτηση, για το εάν ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προτείνοντας μια ακόμη διαπροσωπική σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό ηγέτη - συνάντηση που θα μπορούσε να αναβάλει την απόφαση Τραμπ σχετικά με το αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους Tomahawk στον πόλεμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Είναι πιθανό. Με έχουν "παίξει" σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι. Αλλά είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα αν θέλει να κάνει συμφωνία».

