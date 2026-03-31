Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ τον Απρίλιο

Θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στην Αμερική εδώ και σχεδόν 20 χρόνια

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη του επόμενου μήνα, ενώ στη συνέχεια ο βασιλιάς θα επισκεφθεί τις Βερμούδες, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το βασιλικό ζεύγος θα παραστεί σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που θα σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας και θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς» μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του βασιλιά στις ΗΠΑ ως μονάρχης και η πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στην Αμερική εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, από την επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 2007.

Η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ

Αν και η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, οι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες του προγράμματος και στις δύο χώρες θα επιβεβαιωθούν λίγο πριν την ημερομηνία.

Το ταξίδι του βασιλιά στις Βερμούδες – η πρώτη του βασιλική επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος – θα είναι ατομικό, χωρίς τη βασίλισσα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε: «Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το πρόγραμμα τους θα τιμήσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σύγχρονες διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς θα μεταβεί στις Βερμούδες για να πραγματοποιήσει την πρώτη βασιλική επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος».

Διεθνή

