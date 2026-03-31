Βασιλιάς Κάρολος: Οι κόρες του Άντριου μένουν εκτός των εκδηλώσεων της βασιλικής οικογένειας για το Πάσχα

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, αυτή τη χρονιά δεν θα συμμετάσχουν στις πασχαλινές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του PEOPLE, οι κόρες του Άντριου αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στις παραδοσιακές πασχαλινές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ εν μέσω της συνεχιζόμενης δημόσιας αναταραχής γύρω από τους γονείς τους.

Με τη συμφωνία και κατανόηση του θείου τους, του βασιλιά Κάρολου, οι δύο πριγκίπισσες έχουν κάνει άλλα σχέδια για αυτές τις γιορτές.

Πρόκειται για μια κίνηση που ακολουθεί την παρουσία τους στα Χριστούγεννα μαζί με τη βασιλική οικογένεια, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν σε μελλοντικές οικογενειακές εκδηλώσεις.

Βασιλιάς Κάρολος: Oι δύο πριγκίπισσες δεν θα παρευρεθούν στο Royal Ascot

Η ανακοίνωση έγινε λίγες μέρες πριν από την Παράκληση της Ανάστασης στην Καπέλα του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα παραστούν με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τηρώντας την παράδοση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο πριγκίπισσες δεν θα παρευρεθούν ούτε στο Royal Ascot τον Ιούνιο, με πηγή να αναφέρει ότι τους απαγορεύτηκε η συμμετοχή φέτος

Η απόφασή τους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γονείς τους βρίσκονται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων σχετικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχασε τίτλους και στρατιωτικές διακρίσεις μετά από νομικές διεκδικήσεις και αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν το 2025, ενώ η Σάρα Φέργκιουσον εμφανίζεται σε έγγραφα που κυκλοφόρησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι πριγκίπισσες έκτοτε, προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από την οικογενειακή αναταραχή, εστιάζοντας στην προστασία τους, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει «πολύ δεμένος» με τις ανιψιές του, παρά την αυστηρότερη στάση που φαίνεται να προτιμά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Με πληροφορίες από PEOPLE

