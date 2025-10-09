ΔΙΕΘΝΗ
Ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ανακοινώνονται λεπτομέρειες για το νέο του ντοκιμαντέρ

LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο Βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, με τίτλο Finding Harmony: A King’s Vision, που θα προβληθεί στο Amazon Prime Video στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος του έργου είναι να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος και να δείξει πώς η αρμονία με τη φύση μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και του πλανήτη.

Ο μονάρχης τόνισε ότι «ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για τον κόσμο να κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη και να αποκαταστήσει τη σχέση μας μαζί του». Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει τις δεκαετίες του Κάρολου στην προώθηση της αειφορίας, την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι «μέρος της φύσης και όχι εκτός αυτής» και ότι η υγιής σύνδεση με τη φύση βρίσκεται «στο επίκεντρο της ανθρώπινης ευημερίας».

Η ταινία χρησιμοποιεί παραδείγματα από όλο τον κόσμο για να δείξει πώς η φιλοσοφία της αρμονίας μπορεί να εφαρμοστεί στη γεωργία, τις παραδοσιακές δεξιότητες, την αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι κάμερες κατέγραψαν ακόμη και την πρώτη Σύνοδο Αρμονίας του βασιλιά στο Highgrove, όπου ηγετικά μέλη ιθαγενών κοινοτήτων συμμετείχαν σε τελετή φωτιάς για να τιμήσουν τη φύση.

Βασιλιάς Κάρολος: Η φιλοσοφία της αρμονίας στην πράξη

Η ιδέα της αρμονίας του βασιλιά Κάρολου έχει επηρεάσει τον σχεδιασμό νέων πόλεων στην Αγγλία και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μπορεί να συνεργάζεται με το φυσικό περιβάλλον αντί να βρίσκεται σε σύγκρουση μαζί του. Το ντοκιμαντέρ δείχνει επίσης έργα από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως βιώσιμες κοινότητες στην Ινδία και δάση στη Γουιάνα, καθώς και τις προσπάθειες του Ιδρύματός του στο Dumfries House και στο Highgrove.

Ο σκηνοθέτης Nicolas Brown επισημαίνει ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν την πλήρη έκταση της μακροχρόνιας προσπάθειας του βασιλιά να φέρει την ανθρωπότητα και τη φύση σε αρμονία. Με την ταινία αυτή, η δημόσια εικόνα του βασιλιά επεκτείνεται πέρα από παρασκηνιακά ντοκιμαντέρ ή συνεντεύξεις, προσφέροντας μια πιο προσωπική και φιλοσοφική ματιά στο έργο του.

Η Kristina Murrin, διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος του βασιλιά, τονίζει ότι η ταινία παρουσιάζει τη δεκαετή αφοσίωση του μονάρχη στην αρμονία με τρόπο «συγκινητικό και εμπνευστικό», δίνοντας κίνητρο σε νέες γενιές να αντιληφθούν τη σημασία της βιωσιμότητας.

Με την είσοδό του στο streaming, ο βασιλιάς Κάρολος γίνεται ο τελευταίος από τη βασιλική οικογένεια που χρησιμοποιεί πλατφόρμες όπως το Amazon για να μοιραστεί τις σκέψεις και τις φιλοσοφίες του, ακολουθώντας παραδείγματα όπως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Με πληροφορίες από BBC

