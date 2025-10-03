Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δηλώνει αποφασισμένος να προσφέρει στα παιδιά του μια ήρεμη και σταθερή οικογενειακή ζωή, κάτι που, όπως παραδέχεται, ο ίδιος δεν είχε μεγαλώνοντας.

Στο επεισόδιο της 3ης Οκτωβρίου της σειράς του Eugene Levy «The Reluctant Traveler», ο πρίγκιπας της Ουαλίας παραχώρησε ίσως την πιο ειλικρινή συνέντευξη της ζωής του, μιλώντας για την παιδική του ηλικία, τον χρόνο με την Κέιτ Μίντλετον και την οικογένειά τους, αλλά και για το βασιλικό του πεπρωμένο ως μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας.

Ο 43χρονος Ουίλιαμ παραδέχτηκε ότι ως μονάρχης θέλει να κάνει τη διαφορά. Στο σπίτι, όμως, με την Κέιτ και τα τρία παιδιά τους — τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, τη 10χρονη πριγκίπισσα Σαρλότ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λουί — το παν είναι η σταθερότητα.

Όταν ο Levy τον ρώτησε για την επιθυμία του να προσφέρει στα παιδιά του μια «σχετικά φυσιολογική οικογενειακή ζωή», ο Ουίλιαμ απάντησε ότι αυτό «σίγουρα» ξεκινά από τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον Eugene Levy/Φωτογραφία: Apple TV

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Θερμότητα, ασφάλεια, αγάπη», είπε. «Αυτό υπήρχε και στη δική μου παιδική ηλικία, αλλά οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 ετών, οπότε κράτησε για λίγο».

Ο Ουίλιαμ εξήγησε ότι από εκείνη την εμπειρία έμαθε να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. «Όλοι προσπαθούμε να το κάνουμε. Θέλω το καλύτερο για τα παιδιά μου. Ξέρω ότι το δράμα και το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζουν πολύ αργότερα». Παράλληλα, τόνισε πως τόσο εκείνος όσο και η Κέιτ προσπαθούν να προστατεύσουν την οικογένειά τους από τη διαρκή πίεση των ΜΜΕ, που χαρακτήρισε καταστροφική.

«Αν το αφήσεις να εισχωρήσει, η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στην οικογενειακή σου ζωή είναι κάτι που ορκίστηκα πως δεν θα επιτρέψω να συμβεί», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο 2023-2024, όταν η Κέιτ και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο, ο Ουίλιαμ παραδέχτηκε: «Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σήμερα «όλα προχωρούν στη σωστή κατεύθυνση» και πως η οικογένεια εξακολουθεί να αναρρώνει από το σοκ.

«Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τις συνέπειες. Το σημαντικό είναι να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον», πρόσθεσε.

Τέλος, για τον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ, και την προοπτική να γίνει μελλοντικά βασιλιάς, απάντησε: «Θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο θα είναι περήφανος για όσα κάνουμε. Αλλαγή για το καλό. Δεν τη φοβάμαι, την αγκαλιάζω. Αυτό με ενθουσιάζει».

