O Άνταμ Σάντλερ για το μαυρισμένο μάτι του: «Καθόλου κουλ, είχα ένα ατύχημα στο κρεβάτι»

Ο Άνταμ Σάντλερ αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το μαυρισμένο του μάτι σε λάιβ εμφάνισή του στην αμερικανική τηλεόραση.

«Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσω ε;» είπε δείχνοντας το τραύμα του στο Good Morning America όπου εμφανίστηκε για την προώθηση της νέας του ταινίας Hustle στο Netflix.

«Ήμουν στο κρεβάτι, στη μέση της νύχτας, και ξέρετε πώς κάποιοι χώνουν τα σεντόνια κάτω από το στρώμα ε; Κάποιος είχε χώσει τα σεντόνια πολύ και είχα το τηλέφωνο στη μέση του κρεβατιού. Τίναξα τα πόδια μου για να βγάλω το σεντόνι από το στρώμα, το κινητό τινάχτηκε και με χτύπησε στο κεφάλι» είπε ο ίδιος.

«Αρνήθηκα να το δω. Ένιωσα αίμα. Είπα 'κάτι τρέχει αλλά πρέπει να κοιμηθώ'. Συνέχισα τον ύπνο μου, ξύπνησα κι έπειτα...» συνέχισε, με τον συμπαρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλος να τον διακόπτει αστειευόμενος: «Αυτή είναι η πιο περίπλοκη ιστορία με μαύρο μάτι που έχω ακούσει ποτέ».

«Δεν υπάρχει τίποτα το κουλ με τούτο δω. Φαίνεται κουλ. Είμαι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και βλέπω ανθρώπους να λένε 'ω, οκ, του αρέσει να παλεύει του τύπου'. Κι εγώ είμαι σε φάση 'ήταν ατύχημα του κρεβατιού'» συνέχισε τον αυτοσαρκασμό ο 55χρονος.

