Δικηγόρος του Αλεξέι Ναβάλνι επιβεβαίωσε πως ο φυλακισμένος Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης είναι «σοβαρά άρρωστος» μετά τα δημοσιεύματα για μεταφορά του σε θάλαμο ασθενών με αναπνευστική νόσο και υψηλό πυρετό και πως εξετάστηκε για κορωνοϊό.

Σε χθεσινή ανάρτηση στο Instagram, ο επικριτής του Κρεμλίνου είπε ότι έχει πυρετό 38,1 και έντονο βήχα, προσθέτοντας πως τρεις από τους 15 κρατούμενους που βρίσκονται στην δική του πτέρυγα στην φυλακή εισήχθησαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα φυματίωσης.

Λίγες ώρες αργότερα, η εφημερίδα Izvestia μετέδωσε πως μεταφέρθηκε σε θάλαμο ασθενών με συμπτώματα αναπνευστικής νόσου και του έγινε τεστ για κορωνοϊό, μεταξύ άλλων ασθενειών.

Την Τρίτη, η ρωσική αστυνομία συνέλαβε υποστηρικτές του Ναβάλνι που έφτασαν μέχρι τη φυλακή, όπου κρατείται, ζητώντας να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν η Αναστασία Βασιλίεβα, πρόεδρος της «Συμμαχίας των γιατρών» και άλλα τρία μέλη της, καθώς επίσης και ο Ντμίτρι Νίζοφτσεφ, υπεύθυνος του καναλιού YouTube που διαθέτει το «επιτελείο του Ναβάλνι».

«Ήρθαμε εδώ σήμερα για να προσφέρουμε βοήθεια», είπε η Βασιλίεβα σε δημοσιογράφους πριν την σύλληψή της. «Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος εδώ. Ας βρούμε λύση στο πρόβλημα σαν άνθρωποι».

Δικηγόρος του Ναβάλνι είπε ότι μέλος της νομικής ομάδας του ήρθε σε επαφή μαζί του την Τρίτη και πως ήταν «σε αρκετά κακή κατάσταση». Ο Ναβάλνι ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου ότι ξεκινά απεργία πείνας επειδή αρνήθηκαν την επίσκεψη του προσωπικού γιατρού του για το μούδιασμα και τους πόνους στην πλάτη και τα πόδια του, που τον δυσκολεύουν να περπατήσει.

«Έχει χάσει πολύ βάρος συν το γεγονός πως έχει έντονο βήχα και πυρετό 38.1», είπε η δικηγόρος Όλγκα Μιχαήλοβα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Echo of Moscow. «Αυτός ο άνθρωπος είναι σοβαρά άρρωστος. Είναι εντελώς εξοργιστικό πως η IK-2 [φυλακή] τον οδήγησε σε αυτή την κατάσταση».

Στην χθεσινή επιστολή του, ο Ναβάλνι έγραψε πως τρεις συγκρατούμενοί του μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο νοσοκομείο με φυματίωση, προσθέτοντας ειρωνικά πως αν μολυνόταν με την ασθένεια, θα του αποσπούσε την προσοχή από «τον πόνο στην πλάτη και το μούδιασμα στα χέρια».

Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Όλγκα Ναβάλναγια, δημοσίευσε στο Instagram μια επιστολή που έλαβε από τον διευθυντή των φυλακών, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούσε να στείλει τον Ναβάλνι στο νοσοκομείο επειδή δεν είχε ταυτότητα.

«Κύριε διευθυντά, και τότε πώς σας επέτρεψαν το καταστατικό και η συνείδησή σας να βάλετε στην φυλακή έναν άνθρωπο που δεν έχει ταυτότητα; Στην φυλακή χωρίς ταυτότητα τον χώσατε, αλλά στο νοσοκομείο μπαίνεις μόνο με ταυτότητα;», σχολίασε η ίδια, ενώ ισχυρίστηκε επίσης πως ο δεσμοφύλακας χλεύασε τον σύζυγό της ψήνοντας κοτόπουλο και μοιράζοντας γλυκά στους συγκρατούμενούς του ενώ ο Ναβάλνι συνεχίζει να κάνει απεργία πείνας.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, φίλα προσκείμενα στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού καναλιού RT, αναφερόμενα την Παρασκευή σε δηλώσεις του Ναβάλνι για συνθήκες κακομεταχείρισης που βιώνει στη φυλακή, παρουσίασαν την φυλακή αυτή ως «υποδειγματική».

Ο Ναβάλνι αναφερόμενος στα ρεπορτάζ αυτά, δήλωσε ειρωνικά, ότι στα περί «ιδανικών συνθηκών» με φαγητό «όπως στα εστιατόρια» δεν υπάρχει ούτε μια λέξη αλήθειας. «Ο κάθε κρατούμενος προσεύχεται στον Θεό, να μην βρεθεί εδώ, σε ανθυγιεινές συνθήκες, με φυματίωση και χωρίς φάρμακα», ισχυρίζεται ο Ναβάλνι και προσθέτει, «φυσικά, συνεχίζω την απεργία πείνας», ενώ εκφράζει ειρωνικά την απορία του για το πώς δεν υπάρχει κρούσμα με ιό του Έμπολα.

Επιπλέον σύγκρινε την φυλακή με «στρατόπεδο συγκέντρωσης» και διαμαρτυρήθηκε μεταξύ άλλων για στέρηση ύπνου και ψυχολογική πίεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μια ακτιβίστρια υπέρ του Κρεμλίνου, που είχε φυλακιστεί με κατηγορίες κατασκοπείας στις ΗΠΑ, τον επισκέφτηκε στη φυλακή, λέγοντάς του πως υπερβάλλει για τις κακές συνθήκες εκεί.

«Βαρέθηκα τα παράπονα. Είναι σε μια από τις καλύτερες πτέρυγες στη Ρωσία», σχολίασε στα social media η Μαρία Μπουτίνα, που πλέον εργάζεται ως τηλεπαρουσιάστρια στον κρατικής χρηματοδότησης τηλεοπτικό σταθμό RT. Η ίδια επισκέφτηκε τη φυλακή με κάμερα και συνεργείο.

Ο Ναβάλνι διαμαρτυρήθηκε για την επίσκεψη σε σημείωμα που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Αντί για γιατρό, σήμερα η ελεεινή προπαγανδίστρια τηλεπαρουσιάστρια του RT [Μαρία] Μπουτίνα ήρθε με κάμερες», είπε.

Maria Butina, visiting @navalny's prison ostensibly as representative of a Kremlin human rights structure, asks him if he is crazy to call this a torturous prison, saying it's more comfy than hotels in the countryside. pic.twitter.com/EKeVACtFN0