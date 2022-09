Ντυμμένη ουκρανικά η Φον ντερ Λάιεν - «Ακλόνητη η αλληλεγγύη της Ε.Ε στο Κίεβο»

Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία είναι «ακλόνητη» διεμήνυσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης αυτής, μόνο τυχαία δεν ήταν η ενδυματολογική επιλογή της σιδηράς κυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμφανίστηκε με κίτρινο σακάκι και μπλε πουκάμισο, τα χρώματα του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Παρούσα ως τιμώμενο πρόσωπο στην ομιλία της βρέθηκε η Ουκρανή πρώτη κυρία, Ολένα Ζελένσκα.

«Για πρώτη φορά στην Ιστορία του, το Ευρωκοινοβούλιο συζητά την Κατάσταση της Ένωσής μας ενώ ο πόλεμος μαίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος» σημείωσε η ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας τη Ζελένσκα.

Lots of yellow-blue this morning ahead of @vonderleyen's speech to the European Parliament. #Ukraine first lady @olena_zelenska also attending. #SOTEU @McGuinnessEU @vestager #EnergyCrisis pic.twitter.com/84cOUMr0wz