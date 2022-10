Ντουέιν Τζόνσον: Δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία- «Αγαπώ τη χώρα μου αλλά μου αρέσει να είμαι μπαμπάς»

O Ντουέιν Τζόνσον ανακοινώνει ότι τελικά δεν θα είναι υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία στις επικείμενες εκλογές.

Σε ένα teaser από την προσεχή συνέντευξή του στο CBS Sunday Morning, ο 50χρονος The Rock αποκλείει κάθε πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. «Είναι εκτός συζήτησης», λέει χαρακτηριστικά.

«Θα το πω αυτό, γιατί απαιτεί μια δεύτερη ανάγνωση. Αγαπώ τη χώρα μας και όλους όσοι βρίσκονται σε αυτήν. Μου αρέσει επίσης να είμαι μπαμπάς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, να είμαι μπαμπάς, to νούμερο ένα, ειδικά αυτή τη στιγμή, αυτήν την κρίσιμη περίοδο στη ζωή των κορών μου.

»Ξέρω πώς είναι να βρίσκεσαι στο δρόμο και να είσαι απασχολημένος. Έλειπα για πολλά χρόνια όταν η πρώτη μου κόρη όταν μεγάλωνε. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ζωής της. Έτσι, η νούμερο ένα προτεραιότητά μου είναι οι κόρες μου» όπως διευκρίνισε.

Ο Τζόνσον έχει την 21χρονη Simone Garcia με την πρώην σύζυγό του, Dany Garcia και τις Jasmin και Tiana, 6 και 4 ετών αντίστοιχα, με τη σύζυγό του Lauren Hashian.

Ο ηθοποιός λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει να τον αποτραβηχτεί από την οικογένειά του λόγω των απαιτήσεων μιας πολιτικής καριέρας.

«Σίγουρα, ακούγεται υπέροχο! Αλλά το νούμερο ένα πράγμα που θέλω να είμαι είναι ο μπαμπάς. Αυτό είναι».

Η συνέντευξη του Τζόνσον θα μεταδοθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου. Ο The Rock αναμένεται επίσης να μιλήσει εκτενώς για την παιδική του ηλικία, τη ζωή του ως επαγγελματίας παλαιστής και πολλά άλλα.

Actor and international star Dwayne @TheRock Johnson has been seriously talked about as a potential candidate for president – and it was talk he didn’t outright dismiss – until now. Johnson tells @thattracysmith he is ruling out a run for president & more this "Sunday Morning." pic.twitter.com/38DltxUFej