Drone με οπτικές ίνες: Πώς η Κίνα ενισχύει τη Ρωσία στα μέτωπα

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η Κίνα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, μέσω της παροχής κρίσιμων εξαρτημάτων για drone με οπτικές ίνες.

Παρά τις δηλώσεις ουδετερότητας, η Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις εξαγωγές καλωδίων οπτικών ινών και μπαταριών λιθίου, καθιστώντας τη Μόσχα ικανή να πραγματοποιεί πιο ακριβείς και απρόσβλητες αεροπορικές επιθέσεις.

Τα drone αυτά λειτουργούν με υπερλεπτά καλώδια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για το internet υψηλής ταχύτητας, και μπορούν να καλύψουν αποστάσεις άνω των 12 μιλίων, αποφεύγοντας παρεμβολές από ηλεκτρονικό πόλεμο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι χάρη σε αυτά, η Ρωσία έχει αποκτήσει απευθείας στρατιωτικό πλεονέκτημα στο πεδίο.

Πώς η Κίνα ενισχύει τη ρωσική παραγωγή

Αν και οι κινεζικοί κατασκευαστές μειώνουν τις απευθείας εξαγωγές drone, τα εξαρτήματα που προμηθεύουν επιτρέπουν στη Ρωσία να κλιμακώσει την παραγωγή και να αναπτύξει νέες τεχνολογίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές καλωδίων προς τη Ρωσία έφτασαν τα 328.000 μίλια τον Αύγουστο, ενώ προς την Ουκρανία μόλις σε 72 μίλια. Οι μπαταρίες λιθίου αυξήθηκαν επίσης δραματικά, φτάνοντας σε ρεκόρ 54 εκατ. δολάρια τον Ιούνιο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ικανότητα της Κίνας να παράγει μαζικά, γρήγορα και φθηνά δίνει στη Ρωσία το κρίσιμο πλεονέκτημα για να επεκτείνει τις αεροπορικές επιθέσεις βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος, πλήττοντας γραμμές εφοδιασμού, κέντρα διοίκησης και συστήματα παρεμβολής.

Κίνα - Ρωσία: Στρατηγικές επιπτώσεις στο πεδίο της μάχης

Το Κίεβο προσπαθεί να ανταποκριθεί, αλλά οι επιθέσεις με drone έχουν αλλάξει τη δυναμική των μαχών. Όπως σημειώνει η Kateryna Bondar από το CSIS, η Ρωσία προχωρά «σε τμήματα εδάφους ανάλογα με την εμβέλεια των drone με οπτικές ίνες». Τοπικές αρχές στην Κραματόρσκ, περίπου 12 μίλια από το μέτωπο, κατέγραψαν την πρώτη επίθεση με τέτοιο drone στις 5 Οκτωβρίου.

Η αυξανόμενη παραγωγή και χρήση drone έχει μετατρέψει τον πόλεμο σε έναν αεροπορικό πόλεμο μικρής εμβέλειας, όπου η Ρωσία μπορεί να καταστρέψει υποδομές πίσω από τη γραμμή μάχης πριν από κάθε επίθεση.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ χαρακτήρισαν την Κίνα «καθοριστικό παράγοντα» για τη ρωσική πολεμική μηχανή. Η Ε.Ε. έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Πεκίνο να μην υποστηρίζει στρατιωτικά τη Ρωσία, ενώ οι κυρώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. έχουν περιορισμένη επίδραση στην προμήθεια εξαρτημάτων διπλής χρήσης, όπως καλώδια και μπαταρίες.

Η Κίνα φαίνεται να εφαρμόζει επιλεκτικά τους δικούς της κανόνες εξαγωγών, δίνοντας τη δυνατότητα στη Ρωσία να αναπτύξει ισχυρή εγχώρια βιομηχανία drone, με τουλάχιστον 140 νέους κατασκευαστές και 60 προμηθευτές εξαρτημάτων από το 2023.

Με πληροφορίες από Washington Post