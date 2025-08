Ντόναλντ Τραμπ: Ποιον έστειλε «στον διάολο» και γιατί

Ύστερα από ώρες διαβουλεύσεων για τους μπλοκαρισμένους υποψήφιους του Ντόναλντ Τραμπ, η ένταση μεταξύ των Δημοκρατικών της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου έφτασε στο αποκορύφωμα το βράδυ του Σαββάτου.

Η διαμάχη επεκτάθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, μπορεί να «πάει στον δ***λο».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να μην κάνουν καμία συμφωνία με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι – όπως ισχυρίστηκε – έχουν προβάλλει «ακραίες και πρωτοφανείς» απαιτήσεις για να εγκρίνουν έναν μικρό αριθμό από τους «ιδιαίτερα καταρτισμένους» υποψήφιους του.

«Πείτε στον Σούμερ, ο οποίος βρίσκεται υπό τεράστια πολιτική πίεση από το ίδιο του το κόμμα και τους ριζοσπάστες αριστερούς τρελούς, να πάει στον δ***λο,» έγραψε ο Τραμπ.

«Μην αποδεχτείτε την πρόταση. Πηγαίνετε στα σπίτια σας και εξηγήστε στους ψηφοφόρους σας πόσο κακοί είναι οι Δημοκρατικοί και πόσο εξαιρετικό έργο έχουν κάνει οι Ρεπουμπλικανοί για τη χώρα μας.», προστίθεται στην ανάρτηση.

Η αδιέξοδη κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Γερουσία ξεκίνησε τη μηνιαία θερινή της διακοπή για τον Αύγουστο.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται σε μεγάλο βαθμό την ταχεία ομόφωνη έγκριση των υποψηφίων του Τραμπ και αντ’ αυτού ζητούν ονόμαστικές ψηφοφορίες (roll calls).

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες των Ρεπουμπλικανών, ο Σούμερ δήλωσε: «Υποψήφιοι με τόσο τραγικά προσόντα αξίζουν ιστορικό επίπεδο ελέγχου. Δεν έχουμε ξαναδεί υποψήφιους τόσο προβληματικούς, τόσο εκτεθειμένους και τόσο ακατάλληλους όσο αυτοί του Τραμπ.»

Ο Σούμερ απάντησε επίσης στα σχόλια του Τραμπ στα social media μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος: «Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να παρακάμψει τη Γερουσία για να επιβάλει τους ιστορικά ακατάλληλους υποψηφίους του, αλλά οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας δεν τον άφησαν».

«Σε ξέσπασμα οργής, ο Τραμπ τα παράτησε, έστειλε τους Ρεπουμπλικανούς σπίτι και απέτυχε να κάνει την πιο βασική δουλειά: να διαπραγματευτεί. Αυτή είναι η ‘τέχνη της συμφωνίας’;»

«Ο Τραμπ προσπάθησε να μας εκφοβίσει, να μας παρακάμψει, να μας απειλήσει, να μας βρίσει – αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Έφυγε με την ουρά στα σκέλια.»

Donald Trump attempted to steamroll the Senate to put in place his historically unqualified nominees, but Senate Democrats wouldn't let him. pic.twitter.com/9iG1h4Ew8b